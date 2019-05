„Gibt es keine Wertschätzung mehr?“

AZ-Leserbrief

+ © Privat Nur drei Wochen stand die neue Liegebank in Hösseringen, bis sie beschmiert wurde. © Privat

Die AZ berichtete am 12. April über das Aufstellen einer Liegebank in Hösseringen, die nun Thema folgenden Leserbriefes ist:

Gerade einmal drei Wochen steht die wunderschöne Liegebank bei der Wasser-Tret-Anlage am Mühlenteich in Hösseringen. Vom Förderkreis Hösseringen gestiftet, wurde sie im Rahmen des Großreinemachens Anfang April mit viel Engagement von den fleißigen Helfern der Dorfbevölkerung aufgestellt und alle freuten sich über dieses gelungene Projekt.

Leserbrief

Aber wohl doch nicht alle. Wie lässt es sich sonst erklären, dass diese Bank jetzt schon beschmiert wird? Warum macht man so was? Gibt es denn keine Wertschätzung mehr? Ich kann das nicht verstehen und finde es einfach so sinnlos, ein mit so viel Freude geschaffenes Objekt zu beschädigen.

Denn letztendlich sind auch die Helfer, die sich immer wieder mit viel Energie in alle Dorfaktivitäten einbringen, durch diese sinnlose Aktion tief enttäuscht.

Manuela Klages, Hösseringen

