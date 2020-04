„Gesundheitsminister versagt“

AZ-Leserbrief

+ © dpa „Man sollte das erfolgreiche Südkorea-Konzept übernehmen“, schreibt AZ-Leser Friedhel Klinkhammer aus Bad Bevensen und wünscht sich eine andere Strategie der Bundesregierung. © dpa

Zur aktuellen Corona-Krise erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Die Diskussionen wegen der Pandemie nehmen schon groteske Züge an. Obwohl die Zahl der Toten weltweit auf 100.000 zusteuert, behaupten Dr. Wodrag und viele seiner Jünger, dass sei alles nur ein Fake: Eine unverantwortliche These.

Dass die Regierenden aus Bund und Ländern spürbare Beschränkungen beschlossen und eingeführt haben, dient allein dem völlig richtigen Ziel, Risikogruppen in Deutschland zu schützen. Dazu zählen Rentner, Schwerbehinderte, Herzkranke et cetera. Die Zahl dieser zu Schützenden beträgt ein Drittel der Gesamtbevölkerung, also circa 30 Millionen Menschen.

Will man die bisherigen Maßnahmen aufheben, droht ihre massive Gefährdung und eine völlig überlastete Krankenversorgung. Das kann doch wirklich niemand vertreten. Die Gefährdeten zu isolieren oder wegzusperren, wie es zum Beispiel der Grüne Tübinger Bürgermeister, Boris Palmer, oder der Ökonom Thomas Straubhaar verlangen, ist technisch unmöglich, inhuman und entsolidarisierend zugleich.

Die einzige Möglichkeit, allen gerecht zu werden, ist eine gut überlegte Bekämpfung der Epidemie. Und da, das muss man bitter einräumen, hat der Gesundheitsminister bisher total versagt und wertvolle Zeit verplempert. Aber es gibt nicht nur Versager in der Regierung: Innenminister und Ex-Gesundheitsminister Seehofer hat in einem Strategiepapier angeregt, das erfolgreiche Südkorea-Konzept zu übernehmen: Umfangreiche Tests, eine freiwillige Bewegungsapp und die gezielte Gesundheitsversorgung betroffener Kranker. Der Vorteil dieser Maßnahmen: Die Ausgangssperren werden weitgehend überflüssig und die Krankenversorgung nicht überstrapaziert. Mir leuchtet das ein.

Worauf noch hinzuweisen ist: die große Disziplin der Einwohner in unserer Region: Es gibt bisher nur 29 (Anmerkung der Redaktion: gestern Nachmittag waren es bereits 33) vom Virus infizierte Menschen. Ein tolles Ergebnis gesellschaftlicher Solidarität. Die an die Wand gemalten Datenschutzgefahren halte ich übrigens für unsinnig. In den Parlamenten sitzen nicht nur Bekloppte, und in der Bevölkerung gibt es zur Kontrolle autoritärer Auswüchse sicherlich mehr als eine Handvoll bewusster Demokraten.

Friedhel Klinkhammer, Bad Bevensen

---

Leserbriefe geben die Meinung des unterzeichnenden Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.