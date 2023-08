Kreis Uelzen: Erst die Generalsanierung der Bahnstrecke

Bundestagsabgeordnete Anja Schulz (FDP) zu Bahnplänen

Auf der Bahnstrecke soll bei der Generalsanierung die Kapazität für den Zugverkehr erhöht werden.

Nur ein bestandsferner Aus- beziehungsweise Neubau gewährleistet langfristig die notwendigen Kapazitäten für den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover – das hat Staatssekretär Michael Theurer (FDP) in einem Brief an den Projektbeirat Alpha-E geschrieben. Die örtliche FDP-Bundestagsabgeordnete Anja Schulz aus Testorf stellt jetzt klar, dass sich Theurer und das Verkehrsministerium nicht auf eine Neubautrasse festgelegt hätten.

Uelzen/Landkreis – Es sei klar, wie in dem Brief geschildert, dass die Kapazitäten eines Bestandsausbaus auf Dauer nicht ausreichten. Aber der Staatssekretär sei sich mit Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) einig, zunächst die Generalsanierung der bestehenden Linie um drei Jahre auf 2029 zu verschieben, um möglichst viel von dem Konzept Alpha-E umzusetzen, betont Anja Schulz. Theurer selbst spricht von „kapazitätssteigernden Maßnahmen“. Allerdings sei nicht klar, ob in diesem Rahmen ein komplettes drittes Gleis zwischen Lüneburg und Uelzen realisierbar sei, räumt die Abgeordnete ein.

„Das ist ein ganz wichtiger Schritt, was die Glaubwürdigkeit den Bürgern gegenüber angeht“, erklärt Anja Schulz. „Es ist wichtig, dass man die Bürger mitnimmt.“ Die Kommunikation der Bahn habe für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Die Ampelkoalition hat nach ihren Worten vereinbart, dass für solche Projekte rechtzeitig Bürgerbeteiligungen durchzuführen sind.

Das gelte auch dann, wenn nach weiteren kapazitätserhöhenden Maßnahmen gesucht werde. Was nicht gehe sei, wie vom SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk-Ulrich Mende gefordert, erst nach Abschluss der Generalsanierung über weitere Baumaßnahmen nachzudenken. Parallel müsse ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, fordert Anja Schulz.