Briefe zu Merkel und CDU – der AZ-Leser hat das Wort

Auf den Leserbrief von Martin Feck aus Pretzier („Nicht nur die Pferde sind tot“ v. 01. November) antwortet Astrid Tammer aus Soltendieck:.

„Haben wir wirklich vergessen, wie gut wir – dank unserer Regierung – durch die Weltwirtschaftskrise gekommen sind? Welche ungeheuer gefährlichen Klippen unsere Kanzlerin mit ihrem einzigartigen diplomatischen Geschick umschifft hat und uns größten Kummer erspart?

Niemand kann alles gleich gut! Aber mir fällt niemand ein, der diese Gefahren weltweit ähnlich gut hätte entschärfen können. Wir sind ihr auch großen Dank schuldig! Dieses unisono Geschrei: „Kreuzige ihn, ... sie“ kommt mir ein wenig wie eine Massenhysterie und nicht wie ein intelligentes sorgsames Abwägen vor.

Eckehard Niemann aus Bienenbüttel bezieht sich die Aussagen Ottes zu Merkels Rückzuck aus der Politik (AZ vom Dienstag. 31. Oktober):

„Teile und herrsche“ – so lautet ein schlimmes machtpolitisches Prinzip: Statt endlich gute Verhältnisse für alle Menschen in unserem Land zu schaffen, will CDU-MdB Otte laut AZ das politische Handeln künftig „mehr an den Interessen der deutschen Staatsbürger orientieren“. Er „begründet“ dies mit der unbelegt – vagen – Behauptung, „immer mehr deutsche Staatsbürger bekämen den Eindruck, dass sich die Bemühungen der Regierung auf Zuwanderer fokussieren“. Herr Otte, Ihre Partei regiert doch – wollen Sie Ihrer Kanzlerin und Ihren Ministern das wirklich unterstellen? Und wenn, warum haben Sie dann so lange dazu geschwiegen und weshalb tischen sie diese abstruse Behauptung erst jetzt auf?

Wenn man anderen Mitbürgern etwas vorenthält oder wegnimmt, dann hätte kein Deutscher etwas davon – außer vielleicht jenen, die mit dem Herabblicken auf andere zufriedenzustellen sind. Herr Otte, Sie sollten noch einmal ernsthaft überlegen, ob Sie sich populistisch-Wahlstimmen-suchend wirklich in folgende wahrhaft schlimme Kumpanei begeben wollen: Björn Höcke (AfD) propagiert eine „Produktivitäts- und Staatsbürger-Zusatzrente“ nur für Deutsche (und nicht für ausländische Arbeitnehmer beziehungsweise Kollegen, obwohl die das deutsche Bruttosozialprodukt ja mit erarbeiten). Die rheinland-pfälzische NPD plakatierte jüngst den Slogan „Unser Volk zuerst“. Die sächsische AfD beantragt, dass alle vollständig ausgebildeten Lehrer vor allem deutsche Schulkinder zu unterrichten haben – viele Migranten sollten lediglich auf dem Niveau der Heimatländer beschult werden. Herr Otte, muss man Sie wirklich an das „C“ im Namen der „CDU“ erinnern? Und falls das nicht reicht, noch folgender Hinweis: Auch bei Söder und Seehofer hat sich eine Anpassung an die AfD-Parolen mitnichten ausgezahlt – ganz im Gegenteil…

Dieter Penz aus Uelzen nimmt den AZ-Artikel zum Anlass, das Verhalten derzeitiger deutscher Politiker zu bewerten:

Ein neues Spiel kommt auf den Markt. Es scheint wie im alten Rom: Brot und Spiele. Doch in der Realität kann (muss) doch ein Jeder endlich feststellen, dass es nicht mehr um „Brot“ geht – es geht um Spiele! Und es sind böse und furchtbare, inhumane und sich immer mehr ausweitende Spielemacher, die sich immer mehr festigend breitmachen.

Sind innerhalb von nur wenigen Jahren alle Maxime der Gerechtigkeit, Humanität, Toleranz – Freiheit – so weit beeinflussbar, ja zerstörbar geworden? So einfach! Ich kann nur für meine Region, für meinen Staat sprechen – wie erbärmlich sind die Reaktionen nach den Wahlen in Bayern und Hessen – wie aktionslos die Bundesregierung (im Besonderen die C-Abgeordneten, aber auch die alten „Sozis“). Jetzt geht es nur noch um Personen – wer macht Macht, wer kann und könnte – alte „Wolltegern“ melden – wo bleibt die Politik? Wo bleibt das Regieren? Wann geht es wieder um die schon viel zu wichtigen und überfälligen Themen? Zwei Landtagswahlen bremsen Alles aus? Wie erklären diese „Diäten-Nehmer“ ihrem Volk ein besseres, gerechtes und freiheitliche, tolerantes Leben, wenn sie sich nur noch um ihre Sessel und deren Besetzung beschäftigen. Und da wundern sich so viele, wieso eine AFD überhaupt entstehen konnte und ihre Krallen weiter greifen. Ich werde nie behaupten: Ich habe nichts gewusst!

Heinz Kemner aus Bad Bevensen schickte der AZ folgende Zeilen zur Berichterstattung:

Könnten Sie endlich damit aufhören, die CDU als konservative Partei zu bezeichnen? Sie schreiben ja auch sonst der Wahrheit gemäß (Lob!), wenn auch die Leser es wahrhaftig nicht merken – sonst würden sie aufgrund des dokumentierten Landverbrauchsverbrechens auf der Straße stehen oder die Rathäuser stürmen. Genau so könnten Sie schreiben, dass sich die Sonne um die Erde dreht.

Die CDU ist eine reaktionäre Partei, seit 1949 schon, und ihre Hauptbeschäftigung ist, die Welt, das Land und – wenn sonst nicht mehr geht, wie im Augenblick – sich selbst zu betrügen, um die mit dem Betrügen verbundene Niedertracht zu kennzeichnen. Wäre meiner Gesundheit sehr zuträglich, wenn Sie einfach auf das Wort „konservativ“ bei der CDU verzichteten. Ergänzung: Freilich spiegelt die CDU eine reaktionäre Gesellschaft. Das ist aber kein Grund, auf Berichterstattung, die auf Tatsachen beruht, zu verzichten.