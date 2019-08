Eine Antwort auf den Leserbrief von Michael Beyer, AZ vom 26. August, erreichte die Redaktion:.

Auch „Kirchenmänner“ sind mündige Bürger unsere Landes. Ihr Recht auf Meinungsfreiheit ist nicht durch ihre berufliche Funktion beschränkt. Wenn sich nun Menschen an sie wenden, die sich durch den wachsenden Rassismus, durch Menschenverachtung und Diffamierung anderer Lebensformen, durch Verächtlichmachung anderer Kulturen, ... bedroht fühlen, ist es geradezu die Plicht der „Kirchenmänner“, hier Stellung zu beziehen. Politik ist soziales Handeln, das auf Entscheidungen und Steuerungsmechanismen ausgerichtet ist, die allgemein verbindlich sind und das Zusammenleben von Menschen regeln. Insofern ist alles, was Menschen umtreibt, politisch. Erst Recht sind Kirche und Religion zutiefst politisch. Auf die Frage: „Was hätte Jesus dazu gesagt?“, antworte ich, er hat was dazu gesagt, zum Beispiel in der Bergpredigt. Wenn das nicht politisch ist. Und zum Thema „Ausgrenzung“: ... Die „Völkischen“ wollen 100 Jahre zurück in die Vergangenheit, lehnen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ab ... Diese Leute grenzen sich selber aus ...

Eberhard Raabe Uelzen

