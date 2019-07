„Armee braucht ein Leitbild“

+ © Wolfgang Kumm Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Amtseinführung als Verteidigungsministerin: „Es geht nur noch darum, die Posten möglichst strategisch zu verteilen und sich Macht und Pfründe zu sichern“, findet Matthias Harms aus Rosche. Foto: dpa © Wolfgang Kumm

Zum Thema „Verteidigungsministerinnen“ schreibt dieser AZ-Leser:.

In einer großen deutschen Wochenzeitung habe ich vor einiger Zeit in einem Artikel gelesen, dass viele Menschen offensichtlich ein „Wutproblem“ haben. Sie rasten in Alltagssituationen aus, bepöbeln Polizisten und bewerfen Feuerwehrleute mit Flaschen. Ich denke nicht, dass die Leistungen von Feuerwehrleuten und Polizisten nicht gewürdigt werden oder dass keine Achtung vor diesen Leuten herrscht, vielmehr stellen diese Personengruppen einen Teil des Staates dar, dessen man quasi habhaft werden kann, um seinen Unmut auszulassen.

Betrachten wir die politische Situation, so können wir als Wähler schon den Eindruck bekommen, ziemlich machtlos gegenüber dem System zu sein. Dass eine abgewählte Landesregierung, wie in Bremen geschehen, trotzdem weiter regiert, ist zwar ignorant dem Wähler gegenüber, schaut man aber auf Bundesebene, erscheint derlei geradezu harmlos.

Da wird eine offenkundig unfähige Verteidigungsministerin (der die Berateraffäre mit Sicherheit das politische Aus bereitet hätte) schnell mal nach Brüssel in Sicherheit gebracht und dann verkünden uns sogar die Medien, wie geeignet sie für diesen Posten ist, weil sie ja sogar Französisch spricht ... Aha! Da offensichtlich das Beherrschen einer Sprache inzwischen zur Ausübung eines Ministeramtes ausreicht, wurde dann auch gleich die nächste politisch angeknackste Figur zur Verteidigungsministerin gekürt.

Warum man nicht mal jemanden mit Fachkompetenz, zum Beispiel einen ehemaligen General, zum Verteidigungsminister ernennt, bleibt dem Wähler unerklärt. Oh, ich höre schon den Aufschrei: „Viel zu martialisch ...“ Ja, das ist das Wesen einer Armee, das sie martialisch ist. Hat ein Land eine Armee, dann muss man sich auch eingestehen, wozu eine Armee da ist. Eine Armee braucht moderne Ausrüstung und moderne Waffen, sie braucht einen Teil Tradition und ein Leitbild. Nimmt man der Armee all das, kann man sie genauso gut abschaffen.

Aber das alles wird gar nicht mehr thematisiert, es geht nur noch darum, die Posten möglichst strategisch zu verteilen und sich Macht und Pfründe zu sichern.

Der Rücktritt eines Ministers, zum Beispiel bei einer groben Fehlentscheidung, wie noch vor zehn Jahren üblich, steht gar nicht mehr zur Debatte. Da werden Mautprojekte in den Sand gesetzt, Drohnen gebaut, die nicht fliegen, Berater, die nichts tun, mit Millionen bezahlt ... alles egal. Da kann der Bürger schon mal wütend werden. Matthias Harms

