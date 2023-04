Klötzer können auf dem Fußballplatz trauern

Von: Monika Schmidt

Auf dem Klötzer Fußballplatz hat der VfB die Möglichkeit zum Gedenken an Kezhia eingerichtet. © Lea Weisbach

Nach dem Fund der Leiche der seit dem 4. März vermissten Kezhia aus Klötze hat ihr Heimatverein, der VfB Klötze, auf dem Fußballplatz eine Möglichkeit zum Gedenken eingerichtet.

Klötze – Es herrschen tiefe Betroffenheit und Trauer in Klötze. Das spürt jeder, der in der Stadt unterwegs ist. Alles Hoffen war vergebens, die vermisste 19-jährige Kezhia ist tot. Die Nachricht verbreitete sich in Klötze wie ein Lauffeuer. Viele hatten mit der Familie gebangt, hatten sich an Suchaktionen beteiligt und in Wolfsburg Flyer verteilt. Zuletzt gesehen wurde die 19-jährige Kezhia am 4. März in Klötze. Nach dem Mittagessen ging sie zur Bushaltestelle in Klötze-Süd, um mit ihrem Freund, dem 42-jährigen Tatverdächtigen, nach Wolfsburg zu fahren. Dort kam Kezhia nie an. Auch der Sportverein VfB Klötze reagierte sehr schnell auf die Todesnachricht. Im Verein war Kezhia seit ihrem zweiten Lebensjahr als Spielerin und später als Schiedsrichterin aktiv. Wie VfB-Präsident Stefan Lietze ankündigte, setzt der Verein mit allen Mannschaften an diesem Wochenende den Spielbetrieb aus und bietet den Mitgliedern sowie allen Betroffenen stattdessen die Möglichkeit, auf dem Sportplatz neben der Zinnberghalle der 19-Jährigen zu gedenken. Vor einem Fußballtor ist ein kleiner Altar aufgebaut, an dem Bilder, Briefe und Kerzen abgestellt werden können. „Bereitet Kezhia ein großes Lichtermeer. Das hat sie verdient“, ruft der VfB-Präsident auf. Schon am Nachmittag folgten viele Mitglieder und Einwohner diesem Aufruf. Auch Fußballspartenleiter André Dörk bekundete seine Anteilnahme. „Auch für den Verein ist das eine große Tragödie“, erklärte er mitfühlend. Reaktionen auf den Aufruf gab es zudem von befreundeten Vereinen, die Kezhia von ihrer Tätigkeit als Schiedsrichterin kannten. Und nicht nur in Klötze, auch in Schwiesau, wo Kezhia im Frauenfußball von Schwalbe Schwiesau aktiv war, stellten die Einwohner vor dem Dorfgemeinschaftshaus Kerzen und Blumen zur Erinnerung ab. Nach der Leiche der 19-Jährigen war am 20. April „gezielt gesucht worden“, informierte auf AZ-Anfrage Thomas Kramer, Pressesprecher der Stendaler Staatsanwaltschaft. Es sei kein „Zufallsfund“ gewesen, betonte er. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgeführt.