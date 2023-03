Stendaler Spargelbauern sind trotz Problemen zuversichtlich

Von: Tobias Henke

Arne Garlipp, Verkäuferin Grit Dieme (M.) und Beate Bitter vor einem Verkaufsstand des Spargelbauern. Garlipp setzt insbesondere auf Direktverkauf, um einen möglichst hohen Umsatz zu erzielen. © NEW COLOR Andreas Kunz

Die Spargelsaison steht vor der Tür und die hiesigen Händler stehen vor der ein oder anderen Herausforderung, wie etwa durch den höheren Mindestlohn von zwölf Euro, der in dieser Erntesaison erstmals gilt. In der Rolandstadt selbst gibt es keine größeren Anbauflächen für das Stangengemüse, doch viele verkaufen auch regelmäßig in der Rolandstadt selbst ihren Spargel.



Stendal – „Die Preise werden wir nicht erhöhen, dann kauf den Spargel niemand mehr“, sagt Gabriele Plötze vom Griebener Hof. Sie nennt den erhöhten Mindestlohn als größte Herausforderung für den Betrieb, blickt aber trotzdem zuversichtlich auf die in Kürze startende Saison.

„Der Absatz war ja auch im vergangenen Jahr da“, stellt sie fest, dass sich viele Altmärker trotzdem ab und an den Genuss des Stangengemüses gönnen. Für den Fall, dass der Konsum doch zurückgehen sollte, sieht Plötze ihren Betrieb gut aufgestellt, da dort viele Gemüsesorten im Sortiment seien und man sich nicht nur auf Spargel konzentriere.



Karl-Heinz Ruhnke, Seniorchef beim gleichnamigen Betrieb aus Cobbel, nennt gegenüber der AZ einen indirekten Einfluss des Mindestlohns; „Die besten Arbeiter haben bei uns auch schon vor der Erhöhung rund zwölf Euro pro Stunden verdient, die wollen jetzt natürlich auch entsprechend mehr verdienen.“ Einige der Spargelstecher aus Polen kämen seit über 20 Jahren auf den Hof. Dies sei während der Coronakrise ein Vorteil gewesen gute Kontakte zu haben, da die Arbeitskräfte teilweise nur unter Schwierigkeiten einreisen konnten. Ruhnke ist sicher, dass der Betrieb die erhöhten Kosten stemmen könne. Es sei zwar für alle eine Herausforderung, aber man sei gut aufgestellt. An der Preisschraube drehen möchte man auch am Spargelhof von Inhaber Arne Garlipp. „Wir wollen auch in diesem Jahr Spargel für jeden Geldbeutel anbieten“, verweist er auf die unterschiedlichen Preiskategorien, die viele Händler anbieten. Als wichtiges Standbein, das auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut funktionieren, nennt Garlipp den bei vielen Händlern üblichen Direktverkauf, in dem der Spargel direkt zum Kunden gelangt, ohne, dass dies etwa über einen Supermarkt läuft. Laut Garlipp habe man im vergangenen Jahr gemerkt, dass der ein oder andere wegen der höheren Lebenshaltungskosten etwas wenige kaufe, darauf müsse man sich einstellen. Als Start für die Spargelsaison wird direkt ein in Kürze anstehendes besonderes Datum angepeilt. „Ich hoffe, dass es Ostern den ersten Spargel gibt.