Personalmangel: DRK Seehausen kündigt Alten

Von: Antje Mahrhold

Teilen

DRK-Sozialstation Seehausen.jpg © Privat

Wegen Personalmangel hat der DRK-Kreisverband „Östliche Altmark“ Pflegebedürftigen in insgesamt sechs Orten im Norden des Landkreises teils seit langer Zeit bestehende Verträge von sich aus gekündigt.

Seehausen/Osterburg – „Wer kümmert sich denn jetzt um die alten Menschen“, sorgt sich eine Angehörige am AZ-Telefon. „Niemand wird im Regen stehen gelassen“, versichert eine Verantwortliche aus Seehausen, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. Ein Kündigungsschreiben, wie es in ähnlicher Form in den vergangenen Tagen mehrfach verschickt wurde, liegt der Redaktion vor.

Nach Informationen der AZ sind von der Kündigung der Pflegeverträge mehrere Dutzend Männer und Frauen betroffen. Manche von ihnen seien über 90 Jahre alt. Grund für das Vorgehen des Spitzenverbands der Freien Wohlfahrtspflege ist, dass die DRK-Sozialstation Seehausen ihr „Versorgungsgebiet verkleinert“, wie DRK-Sprecherin Franziska Präbke auf AZ-Anfrage am Dienstagmittag erklärt hat. Demnach gebe die Sozialstation mit Sitz in der Wischestadt „die ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen in ihrer Häuslichkeit zum 30. November 2022 an andere Pflegedienste ab“. Wie viele Menschen betroffen sind, lässt die Sprecher unbeantwortet. Ebenso bleibt von ihr unbestätigt, ob derartige Kündigungen erstmals in der Region erfolgt sind.

Der Verantwortlichen zufolge leben die Betroffenen in einer Stadt und in fünf Dörfern im Bereich Werben. Neben Werben selbst befinden sich mit Behrendorf, Giesenslage, Berge, Iden und Büttnershof alle Orte auf dem Gebiet der Nachbarkommune, Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Weiterhin versorgt würden dagegen die Dörfer Falkenberg, Schönberg, Neukirchen, Lichterfelde und Wendemark, die komplett zur Verbandsgemeinde Seehausen gehören – und geografisch näher an der Sozialstation liegen.

Die Entscheidung sei „schweren Herzens“ getroffen worden, erfährt die AZ aus dem Team der Seehäuser Sozialstation. Mitarbeiterinnen hätten die Pflegebedürftigen bereits in der letzten Oktoberwoche über die „betriebliche Umstrukturierung“ informiert. Die Versorgung ab Dezember soll unter anderem ein Privatunternehmen aus Osterburg übernehmen.

„Momentane personelle Engpässe“ hätten es der Seehäuser Sozialstation unmöglich gemacht, „eine Versorgung insbesondere in Notsituationen“ zu gewährleisten. Um die medizinische Betreuung ab Dezember sicherzustellen, habe sich das DRK „mit anderen Pflegediensten“ in Verbindung gesetzt, erklärt die Sprecherin. Demnach sei die „Übernahme“ der Pflegebedürftigen durch die neuen Dienste „zugesichert“ worden.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) gilt für ambulante Pflegedienste seit September eine sogenannte Tariftreueregelung, welche höhere Löhne ermöglicht. Bereits 2019 schlug eine bundesweite Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) in der ambulanten Pflege Alarm. Knapp die Hälfte (53 %) war seit Monaten unterbesetzt. Es fehlten schon damals 16 000 Kräfte.