Klimastreik in Stendal: Fridays for Future wünscht Anstrengungen für Radverkehr

Von: Tobias Henke

Bereits kurz vor 16 Uhr sammeln sich die ersten Demonstranten in der Hallstraße, die während der Versammlung zeitweise gesperrt ist. Für zwei Stunden war die Kundgebung angesetzt. © Henke, Tobias

Stendal – Zum globalen Klimastreik hatte Fridays for Future aufgerufen. Auch in der Hansestadt Stendal beteiligten sich 25 bis 30 Demonstranten an dem Aufruf. Ein kleiner Bereich in der Hallstraße in der Nähe der Kleinen Markthalle wurde für die Demonstration gesperrt. Dort konnten Botschaften mit Kreide auf den Boden geschrieben werden, was ausgiebig genutzt wurde.

Hagen Wolf, einer der Redner auf der Versammlung, forderte, dass in der Rolandstadt mehr in Radwege investiert wird. „Gerade die Hallstraße ist dafür ein sehr gutes Beispiel.“ Wolf wies außerdem auf den Wunsch nach einem kostenlosen ÖPNV hin, damit Mobilität keine Frage des Geldes bleibe. Auf die Kosten dieses Wunsches hin angesprochen entgegnete er gegenüber der AZ: „Das ist als Fridays for Future nicht unsere Aufgabe. Wir stellen erst einmal Maximalforderungen.“ Das 9-Euro-Ticket sei ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen.

Zum Thema Radverkehr sprach auch Werner Hartig, Mitglied in der Stendaler Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Er bedauerte in seiner Rede, dass sich seit dem Klimastreik 2020 kaum etwas getan habe. „Wo sind die Veränderungen in der Stadtplanung und im Straßenbau, die wir guten Gewissens als substanziellen Beitrag zur Verkehrswende würdigen könnten?“ Auch den Landkreis kritisierte er konkret, da seiner Auffassung nach der der Ausbau des Bus-Netzes und der Radwege nicht vorankomme. Auch Gehwege würden häufig vernachlässigt.



Alle Demonstrationen von Fridays for Future am Freitag standen deutschlandweit unter der Überschrift „Fairkehrswende“. Ziel der Aktivisten ist es, dass den Fahrrad- und auch Fußwegen mehr Beachtung geschenkt wird.



Auf die Dringlichkeit, die in Augen der Klimaschützer besteht, machte Kuki Salim aufmerksam. Sie engagiert sich bei der Grünen Jugend in Stendal und sieht den Planeten auf der Titanic gen Abgrund rasen. Es sei an der Zeit zu handeln. Deutschland müsse seine beim Pariser Klimaabkommen festgeschriebenen Ziele erreichen und Maßnahmen einleiten. Insgesamt zwei Stunden dauerte die Demonstration. Neben der Versammlung fand parallel auch der regelmäßig von Fridays for Future initiierte Kleidertausch in der Kleinen Markthalle statt.