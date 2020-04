Trotz Absage: Ruhrfestspiele planen im Mai in Recklinghausen coole Aktion

Die Ruhrfestspiele Recklinghausen sind beim „Inside Out Project“ dabei.

Die Ruhrfestspiele Recklinghausen in ihrer geplanten Form finden bekanntlich nicht stat. Doch nun haben die Macher eine coole Idee, um das Kulturfest auch 2020 öffentlich zu verankern, wie 24vest.de* berichtet. Präsentiert wird das partizipative „Inside Out Project“. Dieses internationale Projekt wurde vom französischen Fotografen JR, übrigens einem der gefragtesten Gegenwartskünstler der Welt, initiiert. Weltweit sind dabei bereits mehr als 360.000 Porträts in 142 verschiedenen Ländern zu sehen.

