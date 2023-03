Stefan Mross sieht rot: Schlägerei im Hotel - „Die Pferde durchgegangen“

Von: Sarah Wolzen

Weil ihn ein Hotelgast als „Schlagerfuzzi“ bezeichnet hatte, wurde Stefan Mross handgreiflich. Nun wurde gegen den „Immer wieder sonntags“-Moderator Strafbefehl erlassen.

Leipzig - Gerade erst ging es im Leben von Stefan Mross (47) wieder bergauf. Nach der schweren Trennung von Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) hat der Schlagerstar in deren ehemaligen besten Freundin Eva Luginger (35) ein neues Liebes-Glück gefunden. Doch nun droht dem Schlagerstar erneutes Ungemach - und zwar von Seiten der Justiz.

Gegen Schlagerstar Stefan Mross wurde Strafbefehl erlassen

Wie bild.de berichtet, hat das Amtsgericht Leipzig Strafbefehl gegen den „Immer wieder sonntags“-Moderator erlassen. der Grund: eine Prügelei in einem Leipziger Hotel am 1. Mai 2022. Zu einer Gerichtsverhandlung wird es jedoch nicht kommen, denn Stefan Mross hat sich entschieden, keinen Einspruch einzulegen. Doch was ist überhaupt passiert?

Im „Penta Hotel“ habe Mross gegen 22.30 Uhr abends eingecheckt weil er am nächsten Tag einen Auftritt in der Nähe von Leipzig hatte. Um etwas zu essen, habe er noch einen Abstecher ins Restaurant gemacht. „Da kam ein junger Typ auf mich zu, höchstens 25 Jahre alt“, verrät er im Interview mit bild.de.

Wegen Ausraster im Hotel: Stefan Mross ist vorbestraft

Der junge Mann soll Stefan Mross wiederholt beleidigt haben. „Er beschimpfte mich als ‚Schlagerfuzzi‘ und ‚Playback-Künstler.‘ Gekannt habe der Schlagerstar sein Gegenüber nicht. Obwohl er nicht aufgehört habe, Mross zu provozieren, habe der 47-Jährige den Mann zunächst ignoriert. Als er gegen 1.30 Uhr das Restaurant verlassen habe, sei dieser ihm schließlich gefolgt. Eine unangenehme Situation für Stefan Mross: „Das fand ich nicht ungefährlich, schließlich war ich allein und hatte keine Ahnung, was der Typ von mir wollte. Er beschimpfte mich, machte sich erneut lustig über mich.“

Im Penta-Hotel in Leipzig kommt es am 1. Mai 2022 zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Stefan Mross und einem Hotelgast © IMAGO / Bildagentur Monn & Instagram: pentahotelleipzig

Durch die nicht aufhörenden Provokationen sei dem Moderator schließlich der Kragen geplatzt. „Kurz vor meinem Zimmer packte ich ihn am Hemdkragen“, schildert er den Hergang im Hotel. Der junge Mann habe daraufhin die Polizei gerufen und behauptet, Stefan Mross habe ihn geschlagen und er habe Druck auf der Brust verspürt.

Stefan Mross akzeptiert Strafbefehl

Mit ihm seien die Pferde durchgegangen so Mross gegenüber bild.de. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas mache, ist gleich null. Aber der Typ ging mir gehörig auf die Nerven.“ Stolz sei er auf die Aktion nicht. Nach dem Eintreffen der Beamten habe der junge Mann „dagestanden und gelacht.“ Stefan Mross ist deshalb überzeugt: „Er hatte es ganz klar darauf angelegt, dass ich ausflippe.“ Den Strafbefehl hat er dennoch akzeptiert. Denn Mross habe keine Lust gehabt, „wegen eines solchen Deppen“ vor Gericht zu müssen. Wieviel ihn sein Ausraster kosten wird, ist nicht bekannt. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber bild.de verrät, gilt Stefan Mross nun jedoch als vorbestraft.

Auch 2023 wird Stefan Mross eine neue „Immer wieder sonntags“-Staffel moderieren. Seine Ex Anna-Carina Woitschack wollen viele Schlagerfans darin allerdings nicht mehr sehen und fordern einen Rauswurf aus der Show. Verwendete Quellen: bild.de