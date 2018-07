Schriftstellerin Terézia Mora erhält wichtigste deutsche Literaturauszeichnung

Die ungarische Schriftstellerin Terézia Mora. Mora bekommt den Georg-Büchner-Preis 2018, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mitteilte.

Darmstadt - Terézia Mora (47) widme sich in ihren Romanen und Erzählungen der Jury zufolge "Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit", teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit.

Die Jury würdigte die "eminente Gegenwärtigkeit und lebendige Sprachkunst" von Moras Werken. "Schonungslos nimmt sie die Verlorenheit von Großstadtnomaden in den Blick und lotet die Abgründe innerer und äußerer Fremdheit aus", heißt es in der Begründung. Dies geschehe suggestiv und kraftvoll, bildintensiv und spannungsgeladen.

Wann wird der Georg-Büchner-Preis verliehen?

Der Büchner-Preis zählt zu den wichtigsten deutschen Literaturauszeichnungen und ist mit 50.000 Euro dotiert. Er wird am 27. Oktober Darmstadt verliehen.

Terézia Mora wurde im ungarischen Sopron geboren. Seit 1990 lebt sie in Berlin, wo sie Theaterwissenschaft und Hungarologie an der Humboldt-Universität studierte und das Drehbuch-Diplom der Deutschen Film- und Fernsehakademie erwarb. Mora arbeitet als Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Ungarischen.

Ihrem Debütband "Seltsame Materie" (1999) folgten Romane wie "Alle Tage" (2004) und "Das Ungeheuer" (2013). Zuletzt veröffentlichte sie den Erzählband "Die Liebe unter Aliens". Mora erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Preis der Leipziger Buchmesse und den Deutschen Buchpreis.

