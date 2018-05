Regen in Barcelona? So wird es trotzdem ein perfekter Tag

Erleben Sie trotz Regen in Barcelona einen perfekten Tag – mit diesen Tipps.

Die Hauptstadt Kataloniens ist mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr gesegnet. Sie haben während Ihres Kurzurlaubs ausgerechnet einen der seltenen Regentage erwischt? Hier finden Sie Tipps für tolle Aktivitäten bei Regen in Barcelona.

Schlechtwetterprogramm für Barcelona

Sie wollen Barcelona erkunden – und ausgerechnet jetzt regnet es? Kein Grund, zu verzweifeln: Rein in die Gummistiefel und los geht’s mit einem abwechslungsreichen Schlechtwetterprogramm. Wie wäre es mit einem Museumsbesuch zum Auftakt? Ob Wissenschafts-, Schokoladen- oder Hanfmuseum, die Museumsszene in Barcelona ist so vielfältig, dass selbst Museumsmuffel ihren Spaß haben werden. Ein Tipp für alle, die mit schmalem Budget reisen: Jeden ersten Sonntag im Monat sind viele Museen und Kultureinrichtungen kostenlos – darunter die wichtigsten Museen der Stadt wie das Picasso-Museum, das Museum für zeitgenössische Kunst oder die Miró-Stiftung.

Übrigens: Am 18. Mai ist Museumstag. Auch an diesem Tag sind die städtischen Sammlungen gratis. Am Tag darauf, dem 19. Mai, genießen Sie bei der europaweiten Nacht der Museen ebenfalls bei freiem Eintritt ein umfangreiches Zusatzprogramm mit Konzerten, Tanz, Führungen und Workshops. Informieren Sie sich mit der kostenlosen Museumsapp. Hier werden alle Ausstellungshäuser Barcelonas beschrieben.

Regen in Barcelona? Ab in die Markthalle!

Flanieren, probieren, Düfte, Farben und Alltagsgeräusche einsaugen … auch bei Regenwetter ist ein Spaziergang über einen der lokalen Marktplätze ein Erlebnis für alle Sinne. Der Mercat de la Boqueria, der Mercat Sant Antoni sowie der Mercat Santa Caterina sind überdacht. Während Ersterer mittlerweile als teuer und überlaufen gilt, tauchen Sie auf den anderen Märkten in Ruhe ins katalonische Alltagsgewimmel ein. Viele Stände bieten frische zubereitete Tapas und kleine Gerichte zu überschaubaren Preisen. Dazu ein Gläschen Wein und schon lacht die Sonne wieder – zumindest im Herzen.

Auch bei schlechtem Wetter sehenswert: Barcelonas schönste Kirchen

Die weltberühmte Sagrada Familia des Architekten Antoni Gaudí gehört mit ihren enormen Dimensionen, aufwendigen Verzierungen und ihrem aufregenden Stil-Mix zum Pflichtprogramm eines jeden Barcelona-Besuchs. Obwohl sie nie vollendet wurde, ist sie zum Glück mit einem Dach ausgestattet, dass Sie vor Regen in Barcelona schützt. Nehmen Sie sich Zeit, um diesen imposanten Bau zu erkunden.

Die Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia im zentralen Barri Gòtic ist ebenfalls einen Besuch wert. Ihre lange Geschichte spiegelt sich in den verschiedenen Bauabschnitten. Kurios: Der Kreuzgang der Kathedrale ist die Heimat von 13 lebendigen weißen Gänsen. Sie symbolisieren das Alter, in dem die heilige Eulàlia im Jahre 303 von den Römern ermordet wurde, weil sie ihren christlichen Glauben nicht verraten wollte. Außerdem dienen sie als schnatternde Alarmanlage.

Schlechtes Wetter ist Shoppingwetter

In Barcelona können Sie hervorragend shoppen – etwa im Einkaufszentrum Centro Comercial Arenas. Der runde Bau ist die ehemalige Stierkampfarena von Barcelona. Hier finden Sie über hundert Geschäfte auf sechs Etagen, dazu ein Kino und einen großen Foodcourt, auf dem Sie sich von einem Stand zum nächsten schlemmen. Und falls die Sonne herauskommt, liegt der kunterbunte Park Güell mit seinen Gaudí-Kunstwerken gleich um die Ecke.

Im Sightseeingbus trockenen Fußes durch die Stadt

Bei schlechtem Wetter ist der Hop-on-hop-off-Bus das Transportmittel der Wahl. Vor nassen Güssen geschützt kommen Sie bequem zu den wichtigsten Attraktionen der Stadt. Auch bei schlechtem Wetter gut machbar ist ein Ausflug zum Castell de Montjuïc. Eine geschlossene Seilbahn fährt Sie bis hoch zur Burg. Während das Kastell an sonnigen Tagen überlaufen ist, erkunden Sie es bei Regen in Barcelona entspannt. Von hier haben Sie einen großartigen Ausblick auf den Hafen, die Stadt und das Meer.