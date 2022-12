Neuer Söhne Mannheims Song „Keine Eile“ – Release-Konzert mit Sarah Connor

Von: Pauline Wyderka

Die Söhne Mannheims veröffentlichen ihren neuen Song „Keine Eile“ vom kommenden Studioalbum. MANNHEIM24 hat vorab schon einmal reingehört:

Da tut sich etwas bei den Söhnen Mannheims! In aller Ruhe, aber gar nicht sang- und klanglos veröffentlichen die „Söhne“ ihren neuen Song „Keine Eile“ am 2. Dezember 2022. Es ist die erste Single vom gleichnamigen Album, das 2023 folgen soll und zugleich ein Blick nach vorne, nachdem das letzte Studioalbum der Band aus Mannheim doch schon ein paar Jährchen zurückliegt. Doch die Band hat sich gerne einfach einmal Zeit gelassen. Ganz getreu dem Motto ihrer neusten Schöpfung hatte sie „Keine Eile“.

MANNHEIM24 hat schon einmal in den neuen Song der Söhne Mannheims reingehört.

Das Release wird gebührend gefeiert: mit dem offiziellen „Keine-Eile“-Konzert in Obertauern in Österreich, beim großen Ski-Opening. Zuschauer erwartet eine einmalige Doppelshow mit Sarah Connor. (paw/PM)