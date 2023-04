Neue Spur gibt „Bergretter“-Fans Hoffnung: Wird Jessika endlich gefunden?

Von: Lukas Einkammerer

Jessikas Tod macht Markus Kofler während der 14. „Bergretter“-Staffel schwer zu schaffen. Im Staffelfinale kommt es jedoch zu einer überraschenden Wendung.

Ramsau – Nachdem schon die letzte Staffel von „Der Bergdoktor“ mit einem Drama nach dem anderen aufwarten konnte, starteten auch die neuen „Bergretter“-Folgen mit einem Knall. Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) kommt bei einer waghalsigen Rettungsaktion ums Leben – für Hauptfigur Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) ein schwerer Schlag, der ihn bis zur finalen Episode begleitet.

„Ihr seid meine Familie“: Bergretter Markus Kofler entscheidet sich gegen Abschied aus Ramsau

Zuerst stirbt Jessika den Serientod, kurz darauf verabschiedet sich auch ihr Freund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) aus Ramsau. Markus Kofler, der alles daran setzt, Jessis Leichnam ausfindig zu machen, belastet die Situation sehr. Er leidet sogar so sehr darunter, dass er mit Nina (Josephin Busch, 36) nach Nepal gehen und sein Leben in den Alpen zurücklassen will.

VORSICHT, SPOILER: Im Staffelfinale „Grüner Mond“, das vor der Ausstrahlung am 13. April schon in der ZDFmediathek verfügbar ist, kommt für Markus alles ganz anders. Denn, obwohl er mit Nina am Bahnsteig steht und mit Tobi (Markus Brandl, 48) bereits einen Nachfolger bei der Bergrettung gefunden hat, entscheidet er sich gegen die Abreise aus Ellmau und bleibt am Gleis zurück.

„Ich dachte, wenn ich abhaue, dann kann ich allem entkommen“, erklärt er seinen Freunden Katharina (Luise Bähr, 43), Tobi, Michael (Robert Lohr, 55) und Rudi (Michael Pascher, 43), die ihn am Bahnhof freudig in Empfang nehmen. „Aber die Sache ist die: Ihr seid meine Familie. Die einzige, die ich je hatte und deshalb ist mein Zuhause da wo ihr seid.“

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

In letzter Sekunde: Neue Spur von Jessika taucht im „Bergretter“-Finale auf

VORSICHT, SPOILER: In den letzten Momenten der 14. „Bergretter“-Staffel kommt es dann ganz unerwartet zu einer Wendung im Fall Jessika. Ein Polizist überreicht Markus ein Walkie-Talkie, das an einem Stausee in den Bergen gefunden wurde. Er erkennt sofort, dass es sich dabei um genau das Funkgerät handelt, dass Jessi bei ihrem letzten Einsatz und ihrem fatalen Sturz bei sich trug. „Wollen wir Jessi nach Hause holen?“, fragt er in die Runde, bevor die fünf Bergretter mit entschlossenen Blicken ihrem nächsten Abenteuer entgegenschreiten.

Jessikas vermeintlicher Tod in der ersten Folge der neuen Staffel kam für viele „Bergretter“-Fans als ein großer Schock. Doch ganz am Ende der finalen Episode stoßen Markus Kofler und seine Kollegen auf eine neue Spur. © ZDF/Barbara Bauriedl; Screenshot/ZDFmediathek/Die Bergretter/Folge vom 13. April 2023 (Fotomontage)

Es ist unwahrscheinlich, dass Jessika noch am Leben ist – schließlich hat sich Maxi Warwel nach der Ausstrahlung ihrer finalen Folge offiziell von der ZDF-Heimatserie verabschiedet. Ganz schließen wollte sie die Tür aber trotzdem nicht: „Und wer weiß, vielleicht taucht Jessi ja irgendwann wieder auf?“ Ihr „Bergretter“-Kollege Sebastian Ströbel hat indessen schon eine neue Rolle im ZDF. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Die Bergretter/Folge vom 13. April 2023