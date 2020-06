Kritik an „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling: Emma Watson nimmt Stellung

„Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling äußert sich häufig transfeindlich. Nach Daniel Radcliffe nimmt nun auch Schauspielerin Emma Watson Stellung.

J.K. Rowling hat auf Twitter erneut Wut und Empörung ausgelöst.

hat auf Twitter erneut Wut und Empörung ausgelöst. Die „ Harry Potter “-Autorin veröffentlichte eine Reihe transfeindlicher Tweets .

“-Autorin veröffentlichte eine Reihe . Neben zahlreichen Aktivistinnen und Aktivisten ergreift auch „Harry Potter“-Schauspieler Daniel Radcliffe das Wort

Update vom Freitag, 12.06.2020, 10.01 Uhr: Auch „Harry Potter“-Schauspielerin Emma Watson hat sich nach der Kritik an Autorin J.K. Rowling geäußert. Watson war durch ihre Darstellung der Figur „Hermine Granger“ berühmt geworden. Auf Twitter machte sie nun ihre Untersützung für trans Menschen deutlich.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

„Trans Menschen verdienen es ihr Leben zu leben, ohne konstant dafür in Frage gestellt zu werden“, schrieb die Schauspielerin. „Ich und so viele andere Menschen weltweit sehen euch, respektieren euch und lieben euch.“ Zudem forderte sie dazu auf an gemeinnützige Organisationen zu spenden die sich unter anderem für trans Menschen engagieren.

J.K. Rowling reagiert auf Kritik

Update vom Donnerstag, 10.06.2020, 10.20 Uhr: J.K. Rowling (54) hat zum ersten Mal über sexuelle Übergriffe und Missbrauch in einer früheren Ehe gesprochen. „Ich stehe nun seit mehr als zwanzig Jahren im Blickpunkt der Öffentlichkeit und habe nie öffentlich darüber gesprochen, dass ich eine Überlebende von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen bin“, schrieb sie in einem Essay auf ihrer Internetseite. Sie schäme sich nicht für diese Dinge, die ihr passiert seien. Dass sie nicht darüber spreche, liege daran, dass es traumatisch sei.

„Die Narben, die Gewalt und sexuelle Übergriffe hinterlassen haben, verschwinden nicht - egal wie sehr man geliebt wird und wie viel Geld man verdient hat.“ Rowling erläuterte ihre Erfahrungen, um Stellung zu ihren umstrittenen Äußerungen über trans Menschen zu beziehen. Grundsätzlich sei sie besorgt, dass radikale trans Aktivisten keine Differenzierung der Geschlechter mehr zulassen würden, schrieb sie.

Die „Harry Potter“- Autorin Joanne K. Rowling steht derzeit erneut im Zentrum der Entrüstung, nachdem sie am Samstagnachmittag (06.06.2020) eine Reihe transfeindlicher Tweets abgesetzt hat.

Rowling hatte auf Twitter einen Artikel von Devex, einer Plattform für Entwicklungszusammenarbeit, geteilt und sich über dessen Überschrift lustig gemacht. Genauer gesagt über die Formulierung „People who menstruate“, zu deutsch „Personen, die menstruieren“. Rowling spielte in ihrem Tweet darauf an, dass es sich stattdessen um Frauen handeln müsse.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Wut über „Harry Potter“-Autorin: Warum sind J.K. Rowlings Tweets transfeindlich?

Die Äußerungen der Autorin wurden in den Kommentaren schnell als transfeindlich bezeichnet. Der Grund: In ihren Tweets machte sich J. K. Rowling über die Notwendigkeit einer solchen Inklusion lustig. Denn die Formulierung „Menschen, die menstruieren“ schließt nicht nur biologische Frauen, sondern explizit auchtrans, nonbinäre und gender-nonkonforme Menschen mit ein. Also Menschen, die entweder einem anderen Geschlecht jenseits binärer Geschlechter oder keinem bestimmten Geschlechtsideal zugehörig sind.

Auf die Kritik reagierte Rowling mit einer Argumentation, die auf einem angeblich unveränderbaren biologischen Geschlecht basiert. Ohne biologisches Geschlecht, schreibt Rowling, gebe es auch keine gleich-geschlechtliche Anziehung. Homosexualität sei also ein Beweis für die Exklusivität der biologischen Geschlechter. Damit impliziert die Autorin eine Art Konkurrenz zwischen der Existenz von trans und homosexuellen Menschen. Doch trans sein und homosexuell sein schließt sich keinesfalls gegenseitig aus.

Transfeindliche Tweets von „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling

Im modernen Feminismus, der trans Menschen miteinschließt, werden sowohl biologisches Geschlecht als auch das gesellschaftliche Geschlecht, zwischen denen im englischsprachigen Raum als „sex“ und „gender“ unterschieden wird, als fluide, also wandelbar gesehen. Die sexuelle und geschlechtliche Identität der Menschen wird also nicht zwangsweise an den Geschlechtsorganen festgemacht, mit denen sie geboren werden. Das Konstrukt der strikt binären Geschlechter, also männlich und weiblich, ist unterdessen auch in der Wissenschaft kein Konsens mehr.

JK Rowling continues to align herself with an ideology which willfully distorts facts about gender identity and people who are trans. In 2020, there is no excuse for targeting trans people. — GLAAD (@glaad) June 7, 2020

J.K. Rowling betonte trotz ihrer biologistischen Argumentation, dass sie selbst trans Menschen kenne und liebe und dass es kein „Hass“ sei, die Wahrheit zu sagen. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der „Harry Potter“-Autorin vorgeworfen wird, transfeindlich zu sein. Mehrfach fiel auf, dass sie auf Twitter transfeindliche Beiträge anderer Accounts mit „Likes“ versah. Im Dezember 2019 verteidigte Rowling dann auch die Ökonomin Maya Forstater, die aufgrund transphober Äußerungen gefeuert worden war.

Seither wird Rowling von einigen Menschen online „TERF“ genannt. Einen Bezeichnung, gegen die sich die Autorin vehement wehrt und deshalb als „Frauenhass“ abtut.

Transfeindliche Tweets von J.K. Rowling: Was bedeutet TERF?

Die Abkürzung „TERF“ steht für „Trans-Exclusionary Radical Feminism“, auf Deutsch also einen „trans-ausschließenden radikalen Feminismus“. Wie Autor Linus Giese im „Queerspiegel“-Blog erklärt, handelt es sich dabei um ein Denken, das trans Menschen ihre Identität oder Existenz abspricht. Die sogenannten TERFS gehen, wie Rowling, von einem unveränderbaren biologischen Geschlecht aus.

In diesem Sinne sehen sie trans Männer als Opfer von frauenfeindlichen Strukturen. Anders gesagt: Biologische Frauen, die vor dem unterdrückenden Patriarchat in einen männlichen Körper flüchten. In diesem Gedankengang werden allerdings insbesondere trans Frauen zu Feindbildern. Nämlich als biologische Männer, die sich angeblich als Frauen verkleiden, um so andere Frauen in geschützten Räumen angreifen zu können. In den Vereinigten Staaten kochten genau diese transfeindlichen Argumente im Bezug auf öffentliche Toiletten hoch.

I can’t believe that in this moment @jk_rowling has decided the most useful thing to tweet to her 14.5 million followers is wilfully pedantic, gender critical TERF nonsense. The world is full of threats worth fighting against. Trans people are not a threat. #TransWomenareWomen — Mae Martin (@TheMaeMartin) June 6, 2020

Kritik und Wut nach transfeindlichen Tweets von J.K. Rowling

Im Gegenteil zeigen internationale Studien, dass trans Personen in allen Bereichen ihres Alltags häufiger Diskriminierung und Belästigung bis hin zu Gewalt ausgesetzt sind. Zwar sind trans Menschen in Deutschland und der EU gesetzlich geschützt, stoßen aber dennoch im Alltag auf große Hindernisse.

Zurück zu der Formulierung, dieJ.K. Rowling in ihrem Ursprungstweet kritisierte. Die inklusive Bezeichnung „Menschen, die menstruieren“ oder auch „Menschen mit Uterus“ gelten laut der TERF-Denkweise als frauenfeindlich, da so biologische Frauen angeblich unsichtbar gemacht würden. Ziel dieser Formulierungen ist es aber nicht, biologische Frauen unterdrücken, sondern schlicht mehr Menschen in der Debatte mitzudenken.

Wie reagieren andere „Harry Potter“-Stars auf Rowlings transfeindliche Tweets?

Der „Harry Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe hat sich im Zuge der Kontroverse um Rowling klar für die Rechte von trans Frauen ausgesprochen „Transgeschlechtliche Frauen sind Frauen“ schrieb er in einem Statement für „The Trevor Project“, eine US-Organisation, die sich für LGBTQI*-Kinder und -Jugendliche engagiert. Er selbst lerne weiterhin ein guter Verbündeter für trans und nonbinäre Menschen zu sein. Radcliffe entschuldigte sich darüber hinaus bei allen Menschen, deren Erinnerung an die „Harry Potter“-Bücher durch J.K. Rowlings Kommentare getrübt wurde.

Innerhalb der Twitter-Debatte kritisierten zudem viele Nutzerinnen und Nutzer Rowlings rassistische Benennung der „Harry Potter“-Figur Cho Chang. Daher äußerte sich auch deren Schauspielerin Katie Leung. Sie nutzte ihren Tweet aber, um stattdessen Aufmerksamkeit auf gemeinnützige Organisationen für Schwarze trans Menschen zu lenken.

So, you want my thoughts on Cho Chang? Okay, here goes...(thread) — Katie Leung (@Kt_Leung) June 7, 2020

Von Valérie Eiseler

Rubriklistenbild: © Angela Weiss / AFP