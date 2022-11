Gast schmeißt „hartes Essen“ auf Braut – Internet lacht über Panne bei Hochzeit

Von: Luis Teschner

Bei einer Hochzeit wird üblicherweise mit Reis geworfen. Ein Video zeigt, wie ein Gast diesen Brauch missversteht – und zum falschen Lebensmittel greift.

Kassel – Bei einer Hochzeit kann einiges daneben gehen und so sind Videos von unangenehmen Ereignissen am wichtigsten Tag des Lebens nicht selten. Doch so etwas haben 18,3 Millionen Menschen auf TikTok wohl noch nie gesehen: Ein nicht weiter bekannter Gast bewirft die Braut mit gezuckerten Mandeln. Sie ist sichtlich verwundert – und andere Gäste können sich vor Lachen kaum halten. Auch im Netz sorgt das Video für zahlreiche Kommentare, die von Verwunderung und Amüsement zeugen. Für weniger Lacher, aber ebenfalls Verwunderung sorgten TikTok-Videos von Madonna, die die Pop-Ikone deutlich verändert zeigten.

Hochzeitspanne: Gast hat Hochzeitsbrauch nicht verstanden und bewirft Frau mit Lebensmittel

Üblicherweise wird auf Hochzeiten mit Reis geworfen. Ebenfalls üblich sind kleine Gastgeschenke. Bei dieser Hochzeit wurden anscheinend dann kleine, gezuckerte Mandeln als Gastgeschenk verteilt, die mit viel Fantasie eine Ähnlichkeit zu Reis aufweisen. Anschließend wurden die Bräuche ungünstigerweise vermischt. Oder hat jemand absichtlich mit den Mandeln auf die Braut geworfen? Mehr Hinweise auf den „Tathergang“ bietet das virale Video nicht.

Der Brauch, Reis auf das frisch vermählte Brautpaar zu werfen, stammt übrigens laut Frauenmagazin Freundin aus dem asiatischen Raum und steht für einen Fruchtbarkeitssegen. Ob gezuckerte Mandeln den gleichen Effekt haben, ist natürlich hochfraglich. Die Braut scheint sich jedoch nur bedingt zu freuen und widmet der Aktion nur ein verwundertes Lächeln.

Hochzeitspanne: In den Kommentaren wird die seltsame Wurf-Aktion des Gastes gefeiert

Weil die Situation so bizarr-komisch anmutet, sorgt sie auf TikTok für Furore. Nutzer können kaum an sich halten und schreiben in die Kommentare, wie sehr sie sich wundern und gleichzeitig lachen:

„Bin gestorben vor Lachen.“

„Ich heule, stellt euch vor, ihr realisiert, dass ihr gerade hartes Essen auf die Braut geworfen habt.“

„Wenn ich das wäre, könnte ich das mein Leben lang nicht vergessen.“

TikTok-Panne: Gast hat Hochzeitsbrauch nicht verstanden und schmeißt Lebensmittel © Screenshot: TikTok/amyjcode

Zum Abschluss lässt sich nur noch sagen: Zum Glück standen dem Werfer nur Mandeln zur Verfügung und kein gefährlicheres Lebensmittel-Wurfgeschoss. Denn so kommt die Braut mit einem bisschen Verwunderung davon – und mit einem genialen Erinnerungsvideo an ihre Hochzeit.

