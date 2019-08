Schock-Nachricht: Schauspieler Dominique Horwitz muss nach Motorradunfall ins Krankenhaus

Er stand schon auf bedeutenden Bühnen und ist immer wieder - etwa beim „Tatort“ - im Fernsehen zu sehen: Der bekannte Schauspieler Dominique Horwitz musste nach einem Motorradunfall ins Krankenhaus.

Update vom 25. August, 17.16 Uhr: Nach einem Motorradunfall in Weimar (Thüringen) ist der auch aus „Tatort“-Krimis bekannte Schauspieler Dominique Horwitz (62) schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Polizei am Sonntag keine genaueren Angaben machen.

Bericht vom 25. August:

Weimar – „Tatort“-Schauspieler Dominique Horwitz (62) war nach Informationen der Bild gegen 9.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ettersburger Straße in Weimar unterwegs. Ein Transporter sei unmittelbar vor ihm ausgeschert und dabei mit seiner Maschine kollidiert.

Der Schauspieler sei gestürzt und etwa 30 Meter auf der Fahrbahn entlanggerutscht. Ersthelfer kümmerten sich den Angaben zufolge bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den verunglückten Motorradfahrer.

„Tatort“-Schauspieler Dominique Horwitz: Genaue Unfallursache noch unklar

Nach Informationen des MDR ereignete sich der Unfall auf einer Straßenkreuzung. Die genaue Ursache sei noch unklar.

Horwitz ist Bühnen- und TV-Schauspieler, zudem auch Sänger und Schriftsteller. Er war bisher neun Mal im „Tatort“ zu sehen, seit einigen Jahren lebt er den Angaben zufolge in der Nähe von Weimar.

es