„Zwiespalt“: Das passierte in der neuen Folge vom Bergdoktor

Die Tochter von Bergdoktor Martin Gruber, Lilli, verlässt den Gruberhof. Eine endgültige Entscheidung? Das passierte in der neuen Brgdoktor-Folge.

In der neuen Folge vom Bergdoktor dreht sich alles um Paula: Sie ist ein sechzehnjähriges Mädchen, das womöglich schon bald Profi-Fußballerin werden könnte. Ihre Eltern sind stolz auf sie, ihr Vater fördert sie und fiebert mit - er wünscht sich so sehr, dass sie endlich von einem Profi-Verein entdeckt und aufgenommen wird. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall.

„Der Bergdoktor“ am 1. März: Das passierte in der neuen Folge

Doktor Gruber ist auf dem Fußballplatz, um einen Laktattest bei der Mädchenmannschaft zu machen. Auf dem Spielfeld bricht Paula zusammen und wird kurz ohnmächtig. Martin Gruber nimmt sie mit in seine Praxis, um sie noch einmal zu untersuchen und festzustellen, was den Schwächeanfall ausgelöst hat. Dieser stellt sich später als weitaus dramatischer heraus, als zunächst angenommen. Paula leidet unter einem Herzfehler.

Bergdoktor-Folge „Zwiespalt“: Patientin Paula fühlt sich gefangen im eigenen Körper

Doch das ist nicht das Einzige, das der Sechzehnjährigen Probleme bereitet. Ihre Mutter bemerkt gegenüber Bergdoktor Martin Gruber besorgt, dass Paula sich in den letzten Wochen sehr verändert habe: Sie hat ihre Haare abgeschnitten, trifft sich nicht mehr mit ihren Freundinnen und ihre Eltern kommen auch nicht mehr an sie ran. Martin Gruber fällt noch etwas anderes auf - Paula ist körperlich nicht auf dem Stand einer Sechzehnjährigen, sie scheint unterentwickelt zu sein. Der Bergdoktor veranlasst einen Hormoncheck, um der Sache nachzugehen. Und tatsächlich: Es liegt ein deutlicher Östrogenmangel vor. Was ist die Ursache dafür? Nach einem Gespräch mit Paula wird Doktor Martin Gruber klar: Sie fühlt sich gefangen im falschen Körper.

Verlässt Tochter Lilli in der neuen Bergdoktor-Folge den Gruberhof?

Auf dem Gruberhof ist in dieser Folge immer noch der Streit um Lillis neues Auto das große Thema. Onkel Ludwig versucht, Lillis Väter zu überzeugen - doch Martin bleibt stur. Er ist der Meinung, Lilli müsse sich das Geld für ihr erstes eigenes Auto selbst zusammensparen. Da ist klar, dass ein großer Streit vorprogrammiert ist, als Ludwig seiner Enkeltochter das Geld für ein Auto schenkt. Das ist der Auslöser dafür, dass es endlich zu einer Aussprache zwischen Ludwig und Lisbeth kommt - mit ungeahnten Folgen. Bedeuten diese wirklich, dass Lilli den Gruberhof verlässt? In der Schlussszene fährt sie mit gepackten Koffern vom Hof.

„Der Bergdoktor“: Die Charaktere der neuen Folge

Rolle Schauspieler/in Doktor Martin Gruber Hans Sigl Hans Gruber Heiko Rupprecht Lisbeth Gruber Monika Baumgartner Lilli Gruber Ronja Forcher Ludwig Gruber Christian Kohlund Katrin Gaubinger Isabell Gerschke Jannek Gaubinger Janek Rieke Paula Gaubinger Leonie Wesselow Übrigens: Seitdem Hans Sigl die Hauptrolle der Serie, Doktor Martin Gruber spielt, ist das Format beliebter denn je. Ist seine Person vielleicht das Erfolgsgeheimnis der Serie? Wir zeigen, wer bereits den Bergdoktor gespielt hat

So sehen Sie die neue Bergdoktor-Folge „Zwiespalt“ im TV und Livestream

Die neue Bergdoktor-Folge „Zwiespalt“ wird am 1. März um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wer die Folge nicht am Fernseher verfolgen kann, hat die Möglichkeit, den ZDF-Livestream zu nutzen. Anschließend wird die Folge vom Bergdoktor auch in derZDF-Mediathek verfügbar sein. In einem weiteren Artikel haben wir noch einmal ausführlich erklärt, wie Sie keine Folge der Serie verpassen.

