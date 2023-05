Zuwachs beim „Bergdoktor“ in neuer Staffel 17

Von: Lukas Einkammerer

Die Dreharbeiten für die 17. „Bergdoktor“-Staffel laufen derzeit auf Hochtouren. Für die neuen Folgen bekommt die Besetzung um Hans Sigl zwei neue Mitglieder.

Ellmau – Neue Folgen von „Der Bergdoktor“ lassen zwar noch bis 2024 auf sich warten, die Dreharbeiten der beliebten ZDF-Heimatserie sind derzeit aber schon in vollem Gange. In der malerischen Region Wilder Kaiser stehen Hans Sigl (53), Ronja Forcher (26) und Co. für neue Geschichten aus dem Leben der Familie Gruber vor der Kamera. In der 17. Staffel des Publikumslieblings gesellen sich neue Gesichter zu Martin Gruber und seinen Freunden und Kollegen.

Newcomer in Ellmau: ZDF heuert neue Besetzungsmitglieder für 17. „Bergdoktor“-Staffel an

Wie es in der Welt von „Der Bergdoktor“ weitergeht, steht noch in den Sternen, denn die dramatische 16. Staffel hat viele Handlungsstränge offen gelassen. So herrscht zwischen Martin und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 51) nach ihrem explosiven Streit noch immer Eiszeit und auch die Zukunft von Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71), die seit dem Finale im Koma liegt, ist ungewiss.

Ob im Hause Gruber endlich wieder Frieden einkehren wird, bleibt abzuwarten, „Bergdoktor“-Star Hans Sigl hat aber bereits angedeutet, dass die „Krise“ vorbei sein könnte. Was immer die Bewohner von Ellmau kommendes Jahr aber auch erwartet, alleine durchstehen müssen sie es nicht. Denn mit Oona Devi Liebich (39), die bereits bei „Rote Rosen“ und „In aller Freundschaft“ zu sehen war, und Lotta Herzog, die schon Rollen bei „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ hatte, bekommt die „Bergdoktor“-Besetzung für die kommenden Episoden zwei neue Mitglieder.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Nach Cliffhanger-Ende der 16. Staffel: Auch Barbara Lanz weiterhin bei „Der Bergdoktor“ dabei

Viel bekannt ist über die Figuren der beiden Neuankömmlinge noch nicht, auf Instagram teilen beide aber fleißig Schnappschüsse vom „Bergdoktor“-Set. Oona Devi Liebich meldet sich von einem Helikopterflug mit Hans Sigl und Lotta Herzog, die die Rolle der Emmi Neumann verkörpern wird, steht eng neben Ronja Forcher. Was aus den ersten Eindrücken vom Dreh ebenfalls hervorgeht: Auch Barbara Lanz (39), die in Staffel 16 Hans Grubers Schwägerin Caro Pflüger spielte, ist wieder mit von der Partie.

Wie man es von einer so erfolgreichen Serie wie „Der Bergdoktor“ gewohnt ist, dürften sich Oona Devi Liebich und Lotta Herzog bestimmt noch weitere neue Gesichter anschließen. Schon jetzt ist klar: Langweilig dürfte es in Ellmau 2024 garantiert nicht werden. Indessen klärte Ronja Forcher auf, ob Lisbeth Gruber in der neuen „Bergdoktor“-Staffel wirklich den Serientod sterben wird. Verwendete Quellen: Instagram, fuersie.de, crew-united.com