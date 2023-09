Darum brachen am Freitag ab 22 Uhr die Zuschauerzahlen im ZDF radikal ein

Von: Lisa Klugmayer

Spannung im Doppelpack: Das ZDF sendete am Freitag (1. September) gleich zwei spannende Krimis hintereinander und gewann damit das Quotenduell. Danach stürzten die Einschaltquoten allerdings massiv ein.

München – Am Freitagabend schickte das ZDF die neue Staffel von „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ ins Primetime-Quotenduell – mit Erfolg. Die Krimi-Reihe mit Lena Dörrie und Feli Lorentzen erreichte beim Gesamtpublikum ab drei Jahren die meisten Zuschauer. Mit SOKO Leipzig ging es direkt danach dann auch spannend weiter. Nach dem Krimi-Doppel ging es für das ZDF allerdings aus quotentechnischer Sicht steil bergab.

Doppelter Quotensieger: Krimi-Abend überzeugt ZDF-Zuschauer

Auch, wenn das ZDF in den ersten Minuten von „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ leicht an Zuschauer verlor, war die Verlaufskurve dann aber stabil. Den Quotenkrieg hat das ZDF zur Primetime beim Gesamtpublikum aber trotzdem gewonnen. Am Freitag schauten nämlich insgesamt 4,69 Millionen Menschen „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“. Für den Mainzer Sender ergibt das einen Marktanteil von 21 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren.

Gleichzeitig lief in der ARD „Enkel für Anfänger“. Hier schalteten insgesamt 3,14 Millionen Menschen (Marktanteil von 14 Prozent) ein. Damit verlor die ARD das Quotenduell gegen das ZDF. Ähnlich stark ging es für das ZDF dann weiter. Ab 21:15 Uhr ermittelte das Team der SOKO Leipzig und erzielte mit einer Zuschauerzahl von 4,28 Millionen Menschen einen Marktanteil von 19,1 Prozent. Doch um 21:44 Uhr sah es dann plötzlich ganz anders aus und das ZDF verlor abrupt deutlich Zuschauer.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher sein.

Darum brachen am Freitag ab 22 Uhr die Zuschauerzahlen im ZDF radikal ein

Nachdem „Viktoria und Feli Lorentzen“ ihren Fall erfolgreich gelöst haben und auch das Team von SOKO Leipzig den Mörder hinter Gitter bringen konnten, fielen auch die Quoten im ZDF. Die Verlaufskurve von dwdl.com zeigt, dass die TV-Zuschauer noch für die „Tagesthemen“ dran blieben, um 22 Uhr dann aber abschalteten.

Das ZDF sendete am Freitag (1. September) gleich zwei spannende Krimis hintereinander und gewann damit das Quotenduell. Danach stürzten die Einschaltquoten allerdings massiv ein. (Fotomontage) © ZDF/Sandra Hoever & ZDF/Uwe Frauendorf/Steffen Junghans.

Apropros TV-Größen: Thomas Gottschalk hat in seiner TV-Karriere viele große Shows moderiert und berühmte Stars begrüßt. Barbara Schöneberger weiß: Weil Thomas Gottschalk die Namen der Gäste oft vergisst, braucht er Spickzettel. Verwendete Quellen: dwdl.de