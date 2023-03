Wahr gewordener Teenie-Traum: So sah Bergretter Sebastian Ströbel früher aus

Von: Jonas Erbas

Aus Film und Fernsehen ist Sebastian Ströbel längst nicht mehr wegzudenken. Optisch begeisterte der „Bergretter“-Star bereits zu Beginn seiner Schauspielkarriere, wie ein altes Foto zeigt.

Hamburg – Für Sebastian Ströbel (46) hat sich die Ausbildung im Mozarteum, der renommierten Salzburger Hochschule für Musik, Schauspiel und Regie, voll ausgezahlt: Bereits mit Anfang 20 ergatterte der gebürtige Karlsruher nach und nach verschiedenste Fernsehrollen und legte damit den Grundstein für eine erfolgreiche TV-Karriere, die ihm 2014 sogar die Hauptrolle in der ZDF-Serie „Die Bergretter“ bescherte. Ein echter Frauenschwarm war der heute 46-Jährige allerdings schon vor seinem Durchbruch.

Sebastian Ströbel in etlichen Film- und Fernsehproduktionen – seit 2014 begeistert er als Bergretter

In Krimiserien wie „Kommissar Rex“ oder „Die Neue – Eine Frau mit Kaliber“ machte Sebastian Ströbel Ende der 1990er seine ersten Schritte als damals noch gänzlich unbekannter Fernsehschauspieler. Das sollte sich nur wenige Jahre später ändern: In der Liebeskomödie „Abgefahren – Mit Vollgas in die Liebe“ überzeugte er 2004 an der Seite von Felicitas Woll (43) – der Beginn eines durchaus ergiebigen Werdegangs: Laut der Filmdatenbank IMDB hat der Vater von vier Kindern bis dato in mindestens 64 Produktionen mitgewirkt.

Großen Ruhm brachte ihm vor allem eine Rolle ein: Als Bergwacht-Leiter Markus Kofler begeistert Sebastian Ströbel in „Die Bergretter“ seit 2014 regelmäßig ein Millionenpublikum. Dort kennt man den Schauspieler inzwischen mit mittellanger, dunkelblonder Mähne, gestutztem Vollbart und sympathischem Lächeln – ein Look, der zu Beginn seiner Karriere kaum vorstellbar war.

Sebastian Ströbel ist viel herumgekommen Geboren wurde Sebastian Ströbel zwar in Karlsruhe, sein Abitur machte der Schauspieler allerdings im knapp 190 Kilometer entfernten Ravensburg. Dort hielt es ihn nicht lange: Im Anschluss an seinen Schulabschluss ging er nach Salzburg, um dort am renommierten Mozarteum zu studieren. Inzwischen hat es ihn in den Norden verschlagen: Der „Die Bergretter“-Star lebt mit seiner Frau und den vier Kindern in Hamburg.

Kaum wiederzuerkennen – so anders sah „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel früher aus

Nett lächeln konnte der „Die Bergretter“-Star zwar damals schon, optisch hat sich der Rest im Laufe der Jahre allerdings deutlich geändert: Ein Foto, das ungefähr aus der Zeit stammt, in der Sebastian Ströbel den Fernsehfilm „Die Hässliche“ (2000) drehte, zeigt den damaligen Nachwuchs-Schauspieler mit dunkelbraunem Wuschelkopf und glatt rasiert. Optisch erinnert der junge Mime in seiner Lederjacke und der trendigen Jeans fast an ein wenig an ein Boyband-Mitglied.

Hätten Sie ihn erkannt? Mit Anfang 20 startete Sebastian Ströbel seine Schauspielkarriere – und war wohl damals schon ein echter Frauenschwarm! © Teutopress/Imago

Während der 46-Jährige künftig in neuen „Bergretter“-Folgen zu sehen sein wird, gab es in der ZDF-Schwesterserie zuletzt einen Ausstieg: Nun erklärt Ines Lutz (39) das „Bergdoktor“-Aus von Anne. Verwendete Quellen: goldenekamera.de, wunschliste.de, imago-images.de, imdb.de