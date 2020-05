TV-Moderator Markus Lanz in Rage: Grünen-Politiker Boris Palmer redet sich in ZDF-Talkshow um Kopf und Kragen

Bei der jüngsten „Markus Lanz“-Ausgabe (ZDF-TV) wird Grün-Politiker Boris Palmer verbreitet unmenschliche Coronavirus-Pläne. So gekonnt kontert ihm Hamburgs TV-Moderator.

Hamburg – In der „Markus Lanz“-Ausgabe von Mittwoch, den 29. April 2020, war Grünen-Politiker Boris Palmer per Videoschalte zu Gast. Der Oberbürgermeister von Tübingen hatte unlängst mit seinem Auftritt im Sat.1-Frühstücksfernsehen polarisiert. Dort ließ der 47-jährige Süddeutsche verlauten: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen“.

Diese Aussage wiederholte der Grüne Palmer sinngemäß gegenüber Markus Lanz*. Der ZDF-Moderator aus Hamburg* kontert den Tübinger Grünen aus, Lanz führt Palmer regelrecht vor, berichtet ausführlich 24hamburg.de*.



* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.