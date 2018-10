ZDF-Talkshow

+ © Screenshot ZDF Talkshow Markus Lanz Thomas Gottschalk (r.) in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. © Screenshot ZDF Talkshow Markus Lanz

Thomas Gottschalk kann in Sachen Unterhaltung im TV so schnell niemand das Wasser reichen. In der ZDF-Talkshow ging dem Entertainer scheinbar etwas richtig gegen den Strich. Markus Lanz musste mächtig einstecken.