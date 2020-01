Sportstudio-Zuschauer sahen es nicht: Das spielte sich hinter den Kulissen vor Streich-Auftritt ab

Freiburgs Kultcoach Christian Streich war am Samstagabend zu Gast im ZDF-Sportstudio. Zwei kuriose Fotos zeigen, was sich hinter den Kulissen abspielte.

Am Samstagabend war Freiburgs Trainer Christian Streich im ZDF-Sportstudio .

im . Kurz vor der Ausstrahlung zeigte das ZDF das Handball-Spiel Deutschland-Kroatien.

Das Spiel der Handball-Europameisterschaft war auch Thema zwischen Moderator Voss und Coach Streich.

Nach Rückrunden-Traumstart: Christian Streich im ZDF-Sportstudio

Mainz - Am Samstagabend war Freiburgs Kulttrainer Christian Streich zu Gast im Aktuellen Sportstudio im ZDF. Streich glückte zuvor am Samstag mit seinem SC ein Traumstart in die Rückrunde. Das Team siegte auswärts in Mainz mit 2:1 und bleibt damit weiter aussichtsreich im Rennen um die Europa-League-Plätze. Für Freiburger Verhältnisse ist das sensationell gut.

ZDF-Sportstudio: Streich soll über Handball sprechen - ist aber „relativ müd‘“

Bei seinem Besuch im ZDF-Sportstudio ging es aber nicht nur um Fußball. Der Badener, der in Pressekonferenzen gerne und ausführlich über gesellschaftliche und politische Themen philosophiert (siehe Video unten), sprach mit Moderator Sven Voss auch über Handball. Nach der bitteren 24:25-Niederlage gegen Kroatien - kurz vor dem Beginn des Sportstudios - wollte Voss von Streich wissen, wie emotional er beim Handball sein kann. „Hat sie das gepackt?“, fragte der Moderator.

Streich antwortete ganz typisch in Mundart: „Naja, jetzt ist ja Samstagabend. Ich bin relativ müd‘ vom Schaffe heut Mittag...“ Das Publikum lachte und Streich wurde etwas wacher: „Handball isch subba! Macht total Spaß und es gibt viele Parallelen zum Fußball.“ Das Ergebnis der deutschen Nationalmannschaft sei schon „brutal“ gewesen.

Hinter den Kulissen des ZDF-Sportstudios: SC Freiburg postet zwei kuriose Fotos

Was die Zuschauer hier nicht wussten: Voss und Streich haben das Handballspiel - oder zumindest den Nervenkitzel am Ende - zusammen hinter den Kulissen verfolgt. Der SC Freiburg postete auf Twitter zwei Backstage-Fotos der beiden. Auf den Bildern zu sehen: Moderator Voss, noch ohne Sakko, steht neben Streich. Beide schauen auf die Live-Übertragung auf dem Bildschirm. Während der ZDF-Mann angespannt mitfiebert, lächelt Streich entspannt in die Kamera. Er hat die Hände locker in den Hosentaschen.

Somit brauchte Voss später seine Eingangsfrage eigentlich gar nicht mehr stellen: Der sportbegeisterte Streich schien den EM-Krimi recht gelassen verfolgt zu haben. Ist aber auch verständlich: An der Seitenlinie war Streich, der sogar schon mal beim FC Bayern im Gespräch war (tz.de*), schließlich zuvor schon voll gefordert.

Video: Christian Streich über Fridays for Futures

Am Rande amüsierte auch das extravagante Outfit von DHB-Vize-Präsident Bob Hanning die Zuschauer immerhin trotz der unglücklichen EM-Niederlage.

Bluthochdruck hatte Moderator Sven Voss bei einem ZDF-Sportstudio im Oktober 2019. Da ging es spannender zu als in jedem TV-Thriller! Am Ende entschied der allerletzte Ball an der Torwand über einen Rekord für die Ewigkeit.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes