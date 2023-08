Das Mädchen und die Nacht: Kritik der Pilotepisode der ZDF-Serie

Vinca (Ivanna Sakhno), Thomas (Billy Gunnion) und Fanny (Stella Lelouch) auf einem Szenenfoto aus der Serie „Das Mädchen und die Nacht“ © ZDF/François Lefebvre

Mit der Serie „Das Mädchen und die Nacht“ aka „The Reunion“ gelingt es dem ZDF, France Télévisions und RAI auf mitreißende Art, starke Noir-Element an die Côte d‘Azur zu transferieren. Mehr dazu in unserem Review zur ersten Folge der Produktion.

Mit diesen eindringlich von der Hauptfigur Thomas gesprochenen Worten aus dem Off, die eine Rückblende zu seinem Schicksalstag im Jahr 1997 begleiten, beginnt die Thrillerserie „Das Mädchen und die Nacht“:

„Erinnerungen sind trügerisch. Fragmente aus Fakten und Fiktion, die wir zu unserer eigenen Version von Wahrheit zurechtbiegen. Ich hatte geglaubt, mich an alles, was damals passiert ist, jede Minute, jede Sekunde in dieser Nacht im Dezember vor 25 Jahren zu erinnern.“ Ein ausführliches Review zur ZDF-Produktion „Das Mädchen und die Nacht“ lesen Sie bei Serienjunkies.de (Reinhard Prahl)