ZDF-Mediathek: Welche neuen Serien gibt es im Februar 2023 zu Streamen?

Der Schwarm und Deadlines in der ZDF-Mediathek © ZDF und Staudinger + Franke/ Miriam Stanke

In die Mediathek des ZDF ziehen im Februar einige Neuerscheinungen ein. Am meisten erwartet ist wohl die Highend-Serie Der Schwarm, die auf dem gleichnamigen Bestseller basiert.

Beim ZDF gibt es im Februar einiges an Nachschubfutter für Serienjunkies. Dazu gehört vor allem natürlich das lang erwartete Event „Der Schwarm“, basierend auf dem gleichnamigen Beststeller. Doch auch abseits der Hochglanzproduktionen gibt es in der Mediathek einiges zu entdecken. Darunter die zweite Staffel einer französischen Serienperle.

4. Februar: „Rod Knock“ - 3. Staffel

Hege (Maja Christiansen) und GT (Odin Waage) aus der sind endlich ein Paar und wohnen zusammen. Ein neuer Abschnitt beginnt für die beiden. Doch das Zusammenleben läuft nicht reibungslos. Und hat der Automechaniker seine Exfreundin Ine (Mathilde Thomine Storm) wirklich vergessen?

Am 4. Februar kommen alle Folgen der dritte Staffel der Serie „Rod Knock“ in die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF. Die ersten beiden Staffeln sind dort bereits abrufbar. Im linearen Fernsehen ist die Produktion am 3. Februar ab 21.40 Uhr bei ZDFneo zu sehen. Welche Serien sonst noch ihren Weg in die ZDF-Mediathelk finden, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)