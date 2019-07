ZDF-Fernsehgarten: Zuschauer singt Heiratsantrag auf Mickie-Krause-Song  - Schlager-Star extra eingeflogen

Auf Mallorca ganz normal: Schon am Mittag wird die Stimmung aufgedreht. Dafür sorgt nun auch das Who-is-Who der Schlager-Stars im ZDF-Fernsehgarten.

Update vom 28. Juli, 13.04 Uhr: Wahnsinns Geste im ZDF-Fernsehgarten. Mickie Krause singt seinen Hit „Für die Ewigkeit“ und reicht das Mikrofon an einen Zuschauer weiter, der passend zum Titel seiner Angebeteten einen Heiratsantrag trällert.

Eine ganze Strophe hatte sich der Mann zurechtgelegt und bemerkenswert fehlerfrei über die Bühne gebracht. Das Publikum jubilierte derart, dass die Antwort seiner Zukünftigen unterging.

Zuschauer singt Heiratsantrag auf Schlager-Song: Publikum begeistert

Dann war das Ja-Wort und die Nervosität der beiden aber plötzlich ganz eindeutig zu sehen. Mit zittrigen Fingern steckte Michael seiner Nicole den Verlobungsring auf den Finger. Andrea Kiewel versicherte sich trotzdem noch einmal und fragte: „Hat sie ‚ja‘ gesagt?“ - So konnten die beiden frisch Verlobten noch einmal verzückt in die Kamera nicken.

ZDF-Fernsehgarten macht es möglich: Schlager-Star hilft bei Antrag

Natürlich war die Aktion von langer Hand geplant, aber für Nicole eine absolute Überraschung. „Alle waren eingeweiht, nur sie nicht“, erklärt Kiwi. Am Abend vor der Sendung durfte Michael sogar proben, seine Ausrede: Er müsse noch die Karten abholen.

Der Aufwand hat sich gelohnt, ein unvergesslicher Heiratsantrag wurde nur vom tatkräftigen Mitwirken des Malle-Superstars Micki Krause übertroffen. Er ist „extra heute morgen aus der Norderney eingeflogen“, erklärt er. Beim Antrag zu helfen, eine Herzensangelegenheit. „Ich komme dann zur Silberhochzeit“, verspricht er und drückt den beiden die Daumen. Sowie wohl das gerührte Publikum.

Lorenz Büffel und Mickie Krause: In der Freizeit ein Bier zum Runterkommen

Update vom 28. Juli, 12.40 Uhr: Mickie Krause, Mia Julia und Lorenz Büffel sollen im Interview mit Andrea Kiewel ihren Geheimtipp auf der Balearen-Insel verraten.

„Er hat ein bisschen mit Alkohol in der Freizeit zu tun“, gibt Lorenz Büffel zu, „deshalb kann ich ihn nicht verraten.“ Auf der Party-Insel kommt man am flüssigen Muntermacher offensichtlich schwer vorbei. Das eine oder andere Bier genehmigen sich er und Superstar Mickie Krause ebenfalls gerne. Dafür treffen sie sich häufig in einer Kneipe, geben die beiden Sänger preis.

Model begeistert Kiwi und Zuschauer im „kleinen Neon-Gelben“ - Jubelsturm inklusive

Update vom 28. Juli, 12.27 Uhr: Der Fernsehgarten wurde mit einem Medley der bekanntesten Schlager-Hits eröffnet, gesungen von den größten Stars von der Insel.

Doch den ersten Jubelsturm erntete allerdings ein Adonis im engen Badehöschen. „Das kleine Neon-Gelbe ist das neue kleine Schwarze“, Urteilte Kiwi direkt. Das gut aussehende Model hatte daran bestimmt seinen Anteil. Noch bevor er im Bild war, brachen die Zuschauer in der Sendung in Jubel aus.

ZDF-Fernsehgarten: Malle-Party - Große Schlager-Stars sorgen für Ballermann pur

Mainz - In Bayern beginnen die Sommerferien und dafür hat das ZDF etwas ganz besonderes in petto. Der Fernsehgarten startet am 28. Juli seine ganz eigene Ballermann-Party.

„Mallorca ist nur einmal im Jahr“ ist Andrea ‚Kiwi‘ Kiewels Motto an diesem Sonntag. Und für den Malle-Hype darf sie sich über sehr prominente Unterstützung freuen. Stimmungskanone Kiewel wird die Party aber wahrscheinlich sowieso genießen und prächtig anheizen können.

Mallorca-Party im ZDF-Fernsehgarten: Deutschlands berühmteste Schlager-Stars sind dabei

Auf keinen Fall fehlen darf natürlich der König von Mallorca, Jürgen Drews. Doch auch seine Gefolgschaft hat es in sich: Neben Carolina, Lorenz Büffel, Markus Becker und den Zipfelbuben werden mit Jürgen Milski, Tim Toupet und Mickie Krause die absoluten Ballermann-Top-Stars für Stimmung sorgen.

Fernsehgarten freut sich auf Ballermann-Stars: Wirbel um Schmuddel-Sängerin

Schlager-Sternchen Mia Julia wird ebenfalls im ZDF-Fernsehgarten sein und die Ballermann-Party anheizen. Dabei sorgt die Sängerin für gespaltene Gemüter. In den vergangenen Jahren hatte sie sich mit ihren Auftritten in El Arenal einen Namen gemacht, zuvor war sie Darstellerin in Erwachsenen-Filmen.

Manch einer erhofft sich eine solch pikante Show nun auch im Fernsehgarten, andere halten den Auftritt der Schlager-Queen mit der Vorgeschichte für unangemessen.

Ebenfalls unangemessen fanden viele Zuschauer ein Gespräch aus dem letzten ZDF-Fernsehgarten, als Andrea Kiewel ein Geburtstagskind „fett“ nannte.

Glücklicherweise durfte der Zuschauer seinen Heiratsantrag schon recht zu Beginn der Sendung vorsingen. Denn plötzlich musste der ZDF-Fernsehgarten geräumt werden - zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung.

