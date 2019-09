ZDF-Fernsehgarten on Tour: Zuschauer lästern - Kiwi verteidigt zweifelhafte Mode

Gute Nachrichten für die Fans des ZDF-Fernsehgartens: Es geht weiter. Andrea Kiewel geht auf Tour und macht einen Weltrekordversuch.

14.04 Uhr: Jetzt muss noch ein kleines Kind für Andrea Kiewel die Anmoderation übernehmen. Und wer es glaubt oder nicht: „Klaus & Klaus“ dürfen ihren Hit gleich noch einmal spielen, mit Polonaise quer durch die Veranstaltung. Und damit endet die Sendung.

13.58 Uhr: 51 Leute haben sich mittlerweile für den Weltrekordversuch versammelt. Reicht das? Ja, klar. Weil es keinen vorhergehenden Versuch gab. Was ein Coup vom ZDF. Eine fragwürdige Verantstaltung. „Klaus & Klaus“ geben ihr Nordseeküste zu besten. Die Rekordversuchteilnehmer wippen hin und her.

13.48 Uhr: Wolfgang Trepper tritt nun auf. Der Kabarettist gleich mit einem Witz zur Veranstaltung. „Hätte man sich auch denken können, dass es im Herbst regnet“.

13.39 Uhr: „Die machen doch nicht ernsthaft eine „Modenschau“, schreibt jemand auf Twitter. Andrea Kiewel verteidigt gleich die ausgewählte Mode: „Geschmäcker sind verschieden“. Objektiv betrachtet, sind die Kombinationen auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und locken nicht unbedingt das junge Publikum an.

13.32 Uhr: Nun interviewt Elmar Paulke wieder zwei weitere Teilnehmer für den größten Chor. Doch bisher haben sich vielleicht zwanzig bis dreißig Menschen dort versammelt.

13.30 Uhr: Highlights gibt es weiterhin nicht. Außer die korpulenten Matrosen, die in Regen-Ponchos „Tanze Samba mit mir“ singen.

13.16 Uhr: Die nächste Musik-Einlage beim strömenden Regen. Ob es deswegen so klingt, wie es klingt?

Weltrekord-Versuch live im Fernsehgarten - Andrea Kiewel mit Seitenhieb

13.11 Uhr: Die ersten Zuschauer sammeln sich zum Weltrekordversuch. Bei Regenwetter haben sich ein Dutzend Menschen eingefunden. Der größte Friesen-Chor der Welt nimmt Gestalt an - es müssen aber noch einige kommen. Andrea Kiewel verteilt gleich einen Seitenhieb: „Ob es sechs oder neun sind, kann ich nicht sagen“, sagt Kiwi zu Elmar Paulke.

13.04 Uhr: „Jogi Löw sollte seinen Spielern mehr drohen, dass wieder Erfolg da ist“, so der Professor, der meint, dass mit mittlerem Angstlevel der beste Erfolg kommt. Und es wird vom Spannungslevel nicht besser. „Man.... Und ich dachte der Auftritt von Fr. Lind ist langweilig....“, schreibt einer auf Twitter.

12.57 Uhr: Nach DJ Herzbeat und Axel Fischer darf nun jemand einen Witz erzählen. „Ein Ostfriese möchte im Winter angeln und hackt ein Loch ins Eis...“ - wir führen ihn nicht weiter aus. Eher kein Schenkelklopfer. Ein „Witz“ jagt den nächsten.

12.50 Uhr: Auch die Twitter-Gemeinde dreht durch. Sie hält diese Phase der Sendung für das langweiligste, was seit langem gesendet wurde. „Boah, laber, laber, wie lange geht das noch mit den Büchern?“, heißt es da. „Laber, laber, laber, laber ...“, meint ein anderer.

12.43 Uhr: „Wenn ich mit einem tollen Buch bin, dann ist es, wie wenn ich ein Teil meiner Familie vermissen würde“, so Andrea Kiewel. Nun wird einfach nur über viele Bücher gesprochen. Die deutsche Schriftstellerin Hera Lind beschreibt einige Werke.

12.23 Uhr: Nach einem Musik-Act von Vincent Weiss kommt nun Lutz van der Horst. Er erzählt von seiner Panda-Erfahrung vor zwei Wochen, die ebenfalls im Fernsehgarten zu sehen war.

Weltrekord soll im ZDF-Fernsehgarten aufgestellt werden

12.17 Uhr: Elmar Paulke ist zu Gast. Er ist bekannt als Dart-Kommentator. Kiwi überhäuft ihn mit Darf-Fragen. Paulke will den größten Friesen-Chor der Welt aufzustellen. Es geht um einen Weltrekord. „An der Nordseeküste“ von Klaus und Klaus soll gesungen werden. Bis 14 Uhr haben die Menschen Zeit, dort aufzulaufen.

12.10 Uhr: Der ZDF-Fernsehgarten on Tour ist gestartet. Es regnet an der Nordsee. Andrea Kiewel fängt gleich mit einem schlechten Witz an. „Das ist kein Regen, das ist flüssiger Sonnenschein“, so Kiwi.

Immerhin lobt sie ihre treuen Zuschauer, die schon seit 8.30 Uhr für die Sendung anstanden.

ZDF-Fernsehgarten on Tour: Diese Gäste lockt Andrea Kiewel an die Nordsee

Erstmeldung vom 28. September 2019:

Mainz - Letzten Sonntag lief der letzte ZDF-Fernsehgarten. Naja, irgendwie schon. Aber dann doch nicht. Denn auch an diesem Sonntag dürfen sich Fans freuen: „Live von der Nordsee begrüßt Sie Andrea Kiewel an diesem Sonntag - genauer aus Neuharlingersiel. Es wird also nordisch, in jeder Hinsicht.“ So schreibt es das ZDF.

ZDF-Fernsehgarten on Tour: Dies sind die Gäste

Am 29.09. um 12:10 Uhr beginnt die erste Ausgabe unter anderem mit den Musik-Stars Wincent Weiss und Oonagh. Außerdem wird Mode-Expertin Astrid Rudolph das passende Outfit für den Herbst vorstellen.

Weitere Gäste sind Jonas Monar, CITY, miu Sotiria, Klaus und Klaus, DJ Herzbeat feat. Axel Fische und Lutz van der Horst.

es

Bevor es für Andrea Kiewel in den hohen Norden ging, moderierte sie eine Folge zum Oktoberfest im Süden. Diese sonderbare Ausgabe des Fernsehgartens erntete viel Kritik. Da sehen sich Oktoberfest-Fans lieber das Treiben auf der echten Wiesn an.

Einige Wochen zuvor trat Vanessa Mai im Fernsehgarten auf. Das Shirt der Sängerin rutschte immer wieder nach oben. Auch auf ihrem Instagram-Account zeigt die Schlagersängerin viel Haut.

Statt mit bauchfreien Oberteilen provozierte Luke Mockridge mit seinen Witzen in der Show. Sein Telefonat mit einer Banane löste heftige Kritik aus. Bei Andrea Kiewel hinterließ der fragwürdige Auftritt Spuren.