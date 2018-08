Total-Verriss: Zuschauer nehmen ZDF-Fernsehgarten auseinander

Am Schluss der Sendung erinnerte Andrea Kiewel an den verstorbenen Entertainer Dieter Thomas Heck.

Beim ZDF-Fernsehgarten hagelte es am Sonntag massenhaft Kritik für die aktuelle Ausgabe. Die Twitter-User reagierten sowohl auf die musikalischen Einlagen, als auch auf die Wetten mit bitterbösen Kommentaren. Und die Würdigung für den verstorbenen Moderator Dieter Thomas Heck fand ein User „geschmacklos“.

Mainz - Das ZDF prophezeite bereits in seiner Ankündigung zur aktuellen Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens: „Es erwarten Sie schräge und spektakuläre Wetten mit Pömpeln, Dosen und Mausefallen.“ Das kann ja heiter werden, ließen diese Worte schon vermuten. Und so kam es auch.

Total-Verriss: Aktuelle Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten erntet bitterböse Kommentare

Auf Twitter wurde die „Schön schräg“-Sendung von Moderatorin Andrea Kiewel (53) am Sonntag komplett verrissen. „Das ZDF gibt heute wieder ganz viel Material zum Lästern“, fasst dieser Tweet die Grundstimmung ganz treffend zusammen:

Das ZDF gibt heute wieder ganz viel Material zum Lästern! #Fernsehgarten ist Kult ... — Fredo (@BioBio900) 26. August 2018

Von „Primitivität“ ist in diesem Kommentar die Rede:

Und dieser User schaltet nach kurzer Zeit enttäuscht um:

Umgeschaltet, den Scheiß erträgt ja keiner. #Fernsehgarten — PromiPandabär (@LeiboldsWorld) 26. August 2018

Doch der Reihe nach: Die Unterhaltungssendung am Sonntagmittag ist ja bekannt für ihre mitunter peinlichen Spielchen. Doch diesmal wurden die Zuschauer auf eine besondere Probe gestellt.

Zuerst versuchte sich Harald Ebenhöch daran, Zuckerkügelchen mit seiner Zunge aus Mausefallen zu holen. Bei „Wetten, dass...?“ wurde der Oberpfälzer mit dieser Aktion im Jahr 2009 Wettkönig, beim ZDF-Fernsehgarten holte er bei der Twitter-Gemeinde dagegen weniger Ruhm.

Es ist Sonntag, ich sitze auf der Couch und sehe einem Mann zu, der mit der Zunge Mäusefallen auslöst.



Wie konnte es nur so weit kommen?#Fernsehgarten pic.twitter.com/KuSZVBKVAg — Benny Illinger (@IamIllgner) 26. August 2018

ZDF-Fernsehgarten hat wieder Schnuller im Einsatz

Nachdem in der Woche zuvor schon das Spielchen „Babyschnuller-Weitspucken“ stattfand, durfte in dieser Ausgabe das „Weitschnullern“ nicht fehlen. Warum, fragt sich da so mancher Zuschauer. Das Publikum wurde dazu aufgerufen, einen Babyschnuller so weit wie möglich zu spucken. Als Preis gab es eine Trophäe in Form eines goldenen Schnullers zu gewinnen. Na, wenn das kein Ansporn ist... Auf Twitter Grund zum Lästern:

Wenn ich noch einmal Weitschnullern höre, dann krieg ich Puls... #Fernsehgarten — Bert Sesam (@BertvonErnie) 26. August 2018

Und bei der zweiten Wette gab es ebenso bissige Kommentare. Kandidat Alex wettete, sich auf einem Turm von 24 Dosen halten zu können. Klingt spektakulär. Das sahen so einige Twitter-User aber anders.

Und ich dachte der steht auf 24 Dosen. So ist das doch nicht schwer. Ordentlich das Gewicht verteilt und ferdsch. #Fernsehgarten — Tante Snugata (@Snugata) 26. August 2018

"24 Dosen." "Wieviel brauchen wir?" "24." Gespräche aus der Klapse. #Fernsehgarten — Tante Snugata (@Snugata) 26. August 2018

Für besonders viel Spott sorgte dann noch die Pömpel-Wette. Kandidat Gerhard wettete, dass er mindestens 20 Pömbel auf die Rücken von Männern und einer Frau werfen kann und die dort mindestens eine Sekunde halten. Auf Twitter überschlugen sich die Kommentare:

Jetzt kann Mama Pömpel endlich in Frieden sterben.

#Fernsehgarten — Riccardo Sperber (@RiccardoSperber) 26. August 2018

Fernsehgarten-Kandidat: „Mann muss dafür nichts besonderes können“

Und auch die Vorführung von Flo Weiss, dem schrägen Vogel - wie Andrea Kiewel ihn ankündigt - kommt bei den Twitter-Usern weniger gut an. Die Aufgabe lautete: Zwei Kiwis (hier ist nicht die Moderatorin sondern die Frucht gemeint) mit Hilfe von Klorollen in Gläser zu manövrieren, ohne etwas zu berühren. „Mann muss dafür nichts besonderes können“, sagte Flo Weiss und gab damit die Steilvorlage für einen weiteren hämischen Kommentar:

„Man muss dafür nichts besonderes können.“



Das gilt übrigens auch für die Moderation der Sendung. #Fernsehgarten pic.twitter.com/L7t8Br35JF — Fernseh Jonny (@EinFernseher) 26. August 2018

„Kleinste Begeisterung aller Zeiten“ nach Andrea Kiewels großer Ankündigung

Immer auch Teil der Sendung ist ein kulinarischer Beitrag. Diesmal in Form einer Koch-Einlage in einer Puppenküche. In einer Miniatur-Küche samt funktionstüchtigem Herd und allem Zubehör wurde ein Miniatur-Burger zubereitet. „Sowas haben Sie noch nicht gesehen“ kündigte Moderatorin Andrea Kiewel an und sollte damit auch recht behalten. Die Zuschauer fühlten sich an eine „Klapse“ erinnert ...

Das kommt dann halt dabei raus, wenn man die Türen in der Klapse nicht zweimal kontrolliert. #Fernsehgarten pic.twitter.com/9I0oXCV53a — Fernseh Jonny (@EinFernseher) 26. August 2018

... oder spotteten im Zusammenhang mit dem „kleinsten Burger aller Zeiten“ über die „kleinste Begeisterung aller Zeiten“.

Im #Fernsehgarten: „Der kleinste Burger aller Zeiten“



Passend dazu vorm Fernseher: „Die kleinste Begeisterung aller Zeiten“ pic.twitter.com/5dKgOa5K3v — Fernseh Jonny (@EinFernseher) 26. August 2018

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause singt im Fernsehgarten

Musikalisch sollten unter anderem Thomas Anders, Semino Rossi und „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause für Stimmung sorgen. Doch besonders bei letzterer hagelte es massenhaft Hohn und Spott auf Twitter.

Die Bause singt. Das ist echt hart an der Grenze. #Fernsehgarten — ᗩᑎGIᕮ ® (@sweettweetangie) 26. August 2018

Und auch der Auftritt des Duos „Goldmeister“, das den Song „Haus am See“ von Reggae- und Hip-Hop-Musiker Peter Fox zum Besten gaben, und später noch den Hit „Sie ist weg“ von den Fantastischen Vier, wurde von der Twitter-Gemeinde verrissen.

Der arme Peter. Das ist ja schrecklich #Fernsehgarten — Steffi (@BabyIrish84) 26. August 2018

Erst wird Peter Fox beleidigt und nun auch noch Die Fantastischen Vier



Ich kotze#Fernsehgarten — NaschKatze (@_Naschkatze86_) 26. August 2018

Wie kann nur so einen geilen Song von Peter Fox so versauen?#Fernsehgarten — NaschKatze (@_Naschkatze86_) 26. August 2018

Schlagerstar Semino Rossi pfeifft komplett aufs Playback

Schlagersänger Semino Rossi vergaß zu guter Letzt vor lauter Begeisterung auch noch, dass er zum Playback zumindest so tun sollte, als würde er singen und riss mitten im Text die Hände samt Mikrofon in die Höhe, um zu winken.

:D singt er aber winkt mit dem Mikro dabei.. wie geht denn soetwas? ;) #fernsehgarten — Kotzbrocken (@dusseline) 26. August 2018

der scheißt ja komplett aufs Playback #fernsehgarten — saschi (@sascha_whoop89) 26. August 2018

Andrea Kiewel würdigt Dieter Thomas Heck - Kritik kommt sofort

Ganz am Ende erinnerte Andrea Kiewel dann noch an den verstorbenen Moderator Dieter Thomas Heck (80). „Der Fernsehgarten sagt Danke und erinnert sich gerne an einen großen Entertainer, Showmaster und Unterhalter. Danke, lieber Dieter Thomas Heck“, so Kiewel. Doch das fand nicht jeder Twitter-User passend:

Das ZDF hatte bereits vergangene Woche wegen der knappen Würdigung von Dieter Thomas Heck Kritik geerntet.

Die gesamte Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen.

