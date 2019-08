ZDF-Fernsehgarten mit Status Quo, Peter Kraus & Co.: Fan reagiert enttäuscht - „So wenig ...“

Eine Mischung aus Oldies, Schlagern und Newcomern erwartet die Fans des ZDF-Fernsehgartens am Samstag. Doch bei Fans sorgt das für Enttäuschung.

Mainz - Noch immer ist der Eklat um Luke Mockridge im Fernsehgarten in aller Munde. Während Andrea Kiewel wahrscheinlich eher mit Grauen an diesen Auftritt zurückdenkt, wird sich der ein oder andere Fan wohl noch lachend daran erinnern. In der bevorstehenden Sendung am Samstag wird der Fokus der Fans aber wohl auf Gästen wie Status Quo und Peter Kraus liegen.

ZDF-Fernsehgarten: 532. Folge mit „Asien“ als Thema

„Ni hao, liebe Zuschauer“, schreibt der ZDF-Fernsehgarten in seiner Vorschau zur 532. Folge, in der der Zuschauer nach Asien entführt werden soll. Mit informativen Service-Themen, spektakulärer Artistik, verschiedenen Aktionen und viel Musik will der Sender bei den Zuschauern für Unterhaltung sorgen. Gäste in der Show werden neben Status Quo und Howard Jones auch Peter Kraus, Germein, Oli.P, Steffen Jung feat. OKU und die Young Chinese Dogs sein.

ZDF-Fernsehgarten: Status Quo und Howard Jones zu Gast

Bereits in den 60er Jahren gegründet, sorgt die Rock-Band Status Quo auch heute noch für Schlagzeilen. Dieses Jahr ist Sänger Francis Rossi 70 Jahre alt geworden. Mit ihrem neuen Album „Backbone“ hat die Band das 33. in ihrer Geschichte veröffentlicht. Vielleicht wird die Band beim ZDF-Fernsehgarten neben neuen Songs auch den ein oder anderen Klassiker wie „In The Army Now“ oder „Rockin All Over The World“ zum Besten geben.

+ In diesem Jahr ist er 70 geworden. Noch immer steht Sänger Francis Rossi mit seiner Band Status Quo auf der Bühne. © picture alliance/dpa / Robin Townsend

Auch Howard Jones, der zu Beginn der 80er Jahre als Pionier des Elektropops galt, wird zu Gast bei Andrea Kiewel sein. Über 35 Jahre nach seinem ersten Hit meldet er sich mit seinem neuen Album „Transform“ im Musikbusiness zurück.

ZDF-Fernsehgarten: Ein Schlager- und Filmstar ist auch dabei

Im Januar kündigte Peter Kraus seine große Jubiläumstour durch Deutschland und Österreich an. Auch im ZDF-Fernsehgarten darf der Schlager- und Filmstar nicht fehlen. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „Sugar Baby“ und „Mit siebzehn“.

ZDF-Fernsehgarten: Newcomer Steffen Jung, Georgia Germein, die Young Chinese Dogs und Oli.P

Er freut sich schon auf seinen Auftritt. Der Newcomer aus dem Saarland kündigte seinen Auftritt auf Instagram bereits an. „Fernsehgarten rückt immer näher“, schrieb er und postete einen Zeitungsausschnitt der Bild. Seine Songs haben es mittlerweile ins Radio geschafft. Durch ein Musikvideo soll das ZDF auf ihn aufmerksam geworden sein und ihn eingeladen haben. Dort soll er seine brandneue Single „Memory“ vorstellen.

Auch die australische Popsängerin Georgia Germein wird ihre Musik zum Besten geben. Sie tourte bereits mit einigen großen Namen im Musikbusiness. Darunter Jess Glynne, Phill Collins und Little Mix.

ZDF-Fernsehgarten: „So wenig bekannte Stars dabei“

Des Weiteren wird die Münchner Band „Young Chinese Dogs“ und der Schauspieler, Sänger und Moderator Oliver Petszokat, besser bekannt unter dem Künstlernamen Oli.P, erwartet. Ein Facebook-User ist dennoch so gar nicht zufrieden mit den Gästen, die der ZDF-Fernsehgarten da im Voraus angekündigt hat. Vergangene Woche schrieben User, dass die Sendung „mehr und mehr zum Schlagergarten“ werde.

Diese Woche moniert ein User im Voraus: „Da hat der Fernsehgarten wohl letzte Woche das ganze Geld verschossen, das diesmal wieder nur so wenig bekannte Stars dabei sind. Ihr müsst echt mal das Budget erhöhen damit auch wieder mehr Stars kommen.“

mbr