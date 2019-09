ZDF-Fernsehgarten on Tour: Diese Gäste lockt Andrea Kiewel an die Nordsee 

Gute Nachrichten für die Fans des ZDF-Fernsehgartens: Es geht weiter. Andrea Kiewel geht auf Tour.

Mainz - Letzten Sonntag lief der letzte ZDF-Fernsehgarten. Naja, irgendwie schon. Aber dann doch nicht. Denn auch an diesem Sonntag dürfen sich Fans freuen: „Live von der Nordsee begrüßt Sie Andrea Kiewel an diesem Sonntag - genauer aus Neuharlingersiel. Es wird also nordisch, in jeder Hinsicht.“ So schreibt es das ZDF.

ZDF-Fernsehgarten on Tour: Dies sind die Gäste

Am 29.09. um 12:10 Uhr beginnt die erste Ausgabe unter anderem mit den Musik-Stars Wincent Weiss und Oonagh. Außerdem wird Mode-Expertin Astrid Rudolph das passende Outfit für den Herbst vorstellen.

Weitere Gäste sind Jonas Monar, CITY, miu Sotiria, Klaus und Klaus, DJ Herzbeat feat. Axel Fische und Lutz van der Horst.

es

Diverses aus den Fernsehgärten:Ob das wirklich geplant war? Vanessa Mai rutscht Shirt hoch

Oktoberfest beim Fernsehgarten sorgt für gemeine Kritik