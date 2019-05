ZDF-Fernsehgarten: Kiewel überrascht mit Schwimmeinlage

Zwei ZDF-Fernsehgarten Gäste am Muttertag überraschten vor allem die weiblichen Fans. Kiewel hingegen überraschte mit einer Schwimmeinlage.

Update 14.35 Uhr: Der Muttertag-Fernsehgarten sollte voller Überraschungen stecken, zu wirklichen Überraschungsmomenten kam es am Ende aber nur selten. Einer dieser Momente dürfte auf jeden Fall ungewollt gewesen sein, denn für Aufregung auf Twitter sorgte der Auftritt von Pedro Capó mit seinem Song „Calma“. Dem hörte man tatsächlich an, dass er live sang. Für viele Zuschauer gefühlt eine Premiere: „Er singt live? Das ist nicht mein Fernsehgarten!“ oder „Ist das dieses ‚Live‘?“ lästerten die Zuschauer fleißig während des Auftritts.

ZDF-Fernsehgarten: Der Chippendales-Auftritt

Für einen kurzen Moment der Stille sorgte Andrea Kiewel mit einem Satz vor dem Auftritt der Chippendales. Während sie versuchte, die Hintergrund Infos der Tanzgruppe runterzurattern, wurde sie immer wieder vom Kreischen der weiblichen Zuschauer unterbrochen. Da hielt Kiewel kurz inne und meinte kurzerhand: „Wartet, wartet. Na, Mädels - bleibt im Slip!“.

Das sorgte dann tatsächlich für ein Verstummen im Publikum. Der Vortrag ging weiter, im Anschluss gab es den Auftritt von Ryan und Billy von den Chippendales. Der bestand größtenteils aus Rumlaufen, auf Stühlen zur Musik Wippen und Klatschen oder Frauen Herumwirbeln. Am Ende der Musik erschien Ex-Bachelor Paul Jahnke und verteilte mit den anderen zwei Tänzern Rosen an die weiblichen Gäste.

„Langweilig. Machen wir nicht. Ich meine wir sind der ZDF-Fernsehgarten!“

Auch ein Spiel mit den zwei Männern hat sich der Fernsehgarten überlegt, an dem zwei Mütter teilnehmen durften. Kiewels Ansprache dazu: „Die Chippendales auszuziehen machen wir nicht. Boring, langweilig. Machen wir nicht. Ich meine wir sind der ZDF-Fernsehgarten. Wir knöpfen sie bis oben hin zu!“

Gut, das hatte sich der ein oder andere vielleicht anders vorgestellt. Die Aufgabe bestand dann wirklich darin, den Tänzer schneller als die Mitstreiterin mit Hemd und Fliege zu bekleiden. „Das war das spannendste Spiel, das ich je gesehen habe“, kommentierte Twitter-User das Spiel voller Euphorie, nicht. Weitere Kommentare ließen nicht lange auf sich warten:

Sie sahen: Lustiges Männeranziehen im #Fernsehgarten — Fredo (@BioBio900) 12. Mai 2019

Derjenige, der sich die "Spielchen" beim #Fernsehgarten ausdenkt, rächt sich lediglich dafür, daß er bei der letzten Beförderung übergangen wurde... — HT (@VNDrache) 12. Mai 2019

Zu einem groß angekündigten Überraschungsmoment kam es, nachdem die Band PUR zum zweiten Mal einen Auftritt hingelegt hatte. Eine Tochter überraschte ihre Mutter mit einer Rede und einem Lied extra vom Sänger der Band Hartmut Engler. Tränen flossen, weil beide riesige Fans der Band sind.

ZDF-Fernsehgarten: Kiewel überrascht mit „Mermaiding“-Aktion

Einen weiteren Höhepunkt der Sendung schenkte Andrea Kiewel mit ihrer „Mermaiding“-Aktion. Im Neoprenanzug bekleidet und in eine Meerjungfrauen-Flosse gesteckt hüpfte sie zu Kindern in den Pool, im Hintergrund Musik von Arielle. Sie schwamm vom einem Ende des Beckens zum anderen und wieder zurück, untertauchen wollte sie nicht. „Bin ich eine Lusche?“ fragte sie ins Publikum. „Ja!“, ertönte es nur. Kiewels Antwort darauf: „Aber eine Lusche mit Stil!“

Die mehrmalig auftretende Kelly Familie sorgte zumindest bei den Zuschauern vor dem Fernseher eher für Gähnen. „Kriegen die einen Mengenrabatt, je mehr die von denen auftreten lassen?“, hieß es unter anderem.



Update vom 12. Mai, 12.05 Uhr: Und der Muttertags-Fernsehgarten beginnt tatsächlich nicht nur mit der tanzenden Andrea Kiewel, sondern auch mit zwei Mitgliedern der Chippendales, die sich kurz ober körperfrei auf der Bühne präsentieren. Den richtigen Auftritt gibt es aber erst später. Fast scheint es als eine Art Alibi für all diejenigen, die sonst womöglich noch weggeschaltet hätten.

Fast schon traditionell beginnt die Sendung mit den üblichen Sprüchen zu Kiewels Outfit. „Will Kiwi mit ihrem Outfit zu einem Bewerbungsgespräch oder was soll das darstellen?“, lautet nur einer der Kommentare.

Als würde sich jeden Sonntag jemand ein neues Motto überlegen, schreibt eine andere Userin:

Ach Kiwie...letztes Mal Elf..heute in Schuluniform #Fernsehgarten — Kayla Tanner (@kaylatanner1612) 12. Mai 2019

Update vom 11. Mai: Der Gast, den Andrea Kiewel an diesem Sonntag vorstellt, ist ungewöhnlich: Leon Niederberger, Eishockeyspieler der DEG, wechselt vom Eis ans Micro und stellt seine neue Single vor. „Vor über zwei Millionen Menschen seinen ersten Auftritt zu haben, ist überwältigend. Ich freue mich total auf Sonntag, da wird wirklich ein Traum wahr“, so der Sportstar vor seinem großen Tag.

Fernsehgarten-Gästeliste schockt vor allem weibliche Fans - Nun klärt das ZDF auf

Update vom 10. Mai, 13.46 Uhr: Puh, das ZDF kann die Fernsehgarten-Zuschauer und die Chippendales-Fans beruhigen: „Die Chippendales sind mit von der Partie“, so ein Sprecher.

Er stellt das Programm wie folgt dar:

Am 12. Mai dreht sich im „ZDF-Fernsehgarten“ alles rund um den Muttertag: Prominente kochen ihr Lieblingsessen für ihre Mütter. Die Sendung lässt Blumen sprechen und taucht ein in die Unterwasserwelt beim Mermaiding. Gäste sind PUR, Stefan Jürgens, Pedro Capó, Hansi Hinterseer, Lindt Bennett, Kathy Kelly, Chippendales, Brenner, Angelo Kelly & Familie, Leon Niederberger und viele andere.

Hier tauchen also - anders als in besagtem Facebook-Post unten - die Chippendales wieder auf.

Schock-Nachricht für ZDF-Fernsehgarten-Fans?

Unser ursprünglicher Artikel:

Mainz - So richtig sommerlich ist es immer noch nicht. Dennoch geht der ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag ab 12.05 Uhr in die zweite Runde der Saison. Diesmal zu einem ganz besonderen Anlass: Am 12. Mai ist bekanntlich Muttertag.

Zum Ehrentag der Frauen dieser Welt wollten Moderatorin Andrea Kiewel und das ZDF dem weiblichen Publikum wohl ein ganz besonderes Schmankerl kredenzen: Die Männer-Strip-Truppe Chippendales sollte kommen. Das ging noch kürzlich aus einer Programmankündigung des ZDF hervor.

Chippendales kommen offenbar doch nicht zum ZDF-Fernsehgarten

Doch am Donnerstag bei Facebook las sich die Gästeliste bei Facebook plötzlich anders. „Zum Muttertag lassen wir alle Mütter hochleben! Giovanni Zarrella und Oli.P bekochen zur Feier des Tages ihre Mütter. Wir freuen uns auf Angelo Kelly, Lindt Bennett, Stefan Jürgens, Hansi Hinterseer, Pedro Capó, PUR, Leon-Niederberger, BRENNER und Kathy Kelly“, war da zu lesen.

„Ich dachte, Chippendales kommen auch am Sonntag“, „Kommen die Chippendales nicht?“ und „Und die Chippendales???“ ist da zu lesen - übrigens von drei durchweg weiblichen Fans.

ZDF-Fernsehgarten: Chippendales-Absage trifft auch eine Schwiegermutter hart

Besonders schlimm würde eine Absage wohl die Schwiegermutter einer Facebook-Nutzerin ttreffen. Die hatte nämlich vor der aktualisierten Gästeliste noch geschrieben: „Diesen Sonntag können wir den Fernsehgarten endlich auch wieder live erleben. Freue mich schon riesig darauf. Meine Schwiegermutter freut sich auch schon auf die Chippendales.“

Ob am Sonntag auch wieder Andrea Kiewel im Fokus steht? Bei der vergangenen Ausgabe lieferte sie sich einen Lapsus. Und auch für einen konkreten Gesangsauftritt gab es Twitter-Spott.

Als kleinen Trost nach dem Schock präsentieren wir Ihnen ein extraheißes Foto der Männertruppe:

