Am Ostersonntag gastierte der „ZDF-Fernsehgarten“ auf Gran Canaria. nach dem Auftritt von Estefania Wollny lachte Andrea Kiewel. Die Fans sind richtig entsetzt.

Update vom 22. April, 10.34 Uhr: Der Lacher von Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten nach dem Auftritt von Estefania Wollny und ihrem geäußerten Wunsch für die Zukunft - mit ihrer Musik groß rauskommen zu wollen - hat für die Moderatorin nun ein Nachspiel in den sozialen Netzwerken. Bei Twitter kritisieren die TV-Zuschauer das Verhalten von Andrea Kiewel.

"Hat Kiwi sie gerade ausgelacht?", fragt ein Twitter-User. Andere fragen „Andrea, das ist ein Mädchen mit einem Traum und einer guten Stimme. Was soll der Mist?!“ oder rechnen gleich mit der ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin ab: „Also ich muss da Mal was loswerden. Das Verhalten von Frau Kiewel finde ich unverschämt. Sie lacht Estefania Wollny aus. Ständig passiert irgendwas in den Sendungen. Die Kiwi ist nicht mehr wie früher. Sie ist richtig arrogant geworden.“ Ein anderer schreibt: „Diese Frau ist unerträglich und dermaßen künstlich. Ich hab mich schon immer gefragt wie die es geschafft hat, als Moderatorin engagiert zu werden.“

Eine weibliche Twitter-Nutzerin ist alledings eher auf Andrea Kiewels Seite: "Estefania Wollny wünscht sich mit ihrer Musik groß rauszukommen und Kiwi lacht sie erstmal aus... Ok, das ist witzig."

Ob witzig oder nicht, der Lacher der ZDF-Moderatorin hat für viele einen faden Beigeschmack. Zumal Etefania Wollny zum ersten Mal als Sängerin im Fernsehen aufgetreten ist.

ZDF-Fernsehgarten: Estefania Wollny und ihre Familie wird bei Twitter scharf angegangen

Leider kriegt auch Estefania Wollny es in den sozialen Netzwerken so richtig ab. So heißt es in den Kommentaren bei Twitter unter anderem "Oh mein Gott, die kann ja gar nicht singen. Gibt bessere Mädels, welche was drauf haben" oder "Die Wollny-Göre singt jetzt. Estefania. Dann könnte man die Sozialleistungen für die Familie Wollny komplett streichen."

Kritik für Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten: „Kiwi, du Ferkel!“

Doch nicht nur ihr Lacher wird Andrea Kiewel zum Verhängnis, auch ihre zweideutigen Anspielungen kommen bei den Fans nicht gut an. Beim Kochen mit Jasmin Wagner, auch bekannt als Blümchen, und Co-Moderator Manuel Cortez macht Kiewel „den kleinen Fingertest“. Mit „Kiwi, du Ferkel!“ reagiert ein Twitter-User. Auch beim Kochen mit Eierlikör wird bei den TV-Zuschauern gestänkert. "So sollte man mit seinen Eiern umgehen. Schweinkram beim #Fernsehgarten. Skandal!"

ZDF-Fernsehgarten: Nach Auftritt von Estefania Wollny bricht Andrea Kiewel in lautes Gelächter aus

Update vom 21. April, 13.45 Uhr: Und dann ist es soweit: Estefania Wollny darf auftreten und macht ihre Sache gar nicht so schlecht, wobei man auch beachten muss, dass alles nur Playback ist. Nach dem Auftritt sagt Kiwi erstaunt zu Estefania: „Du kannst ja richtig singen.“ Die Moderatorin fragt, was sich die 17-Jährige wünscht für die nächsten 2 Jahre: „Dass ich einige Menschen mit meiner Musik begeistern kann und vielleicht noch groß rauskommen werde.“

Darauf lacht Kiewel erstmal laut los, merkt den Fauxpas aber schnell, fängt sich wieder und schiebt ein genuscheltes „Drei Mal Holz“ hinterher. Das Sorgt auch auf Twitter für Erheiterung. Ein User schreibt: „Estefania Wollny wünscht sich mit ihrer Musik groß rauszukommen und Kiwi lacht sie erstmal aus... Ok, das ist witzig #Fernsehgarten.“

Update vom 21. April, 12.40 Uhr: Co-Moderator Manuel Cortez ist auf der Insel unterwegs und soll ein paar Impressionen von einer Basilika einfangen. Dort hält es ihn nicht lange, er geht lieber auf einen Markt und kostet die einheimischen Speisen und gönnt sich auch einen Cocktail. Andrea Kiewel bringt ihn dann mit einer Frage ein wenig in Bedrängnis.

ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel begrüßt Überraschungsgast - Zuschauer entsetzt

Meldung vom 21. April 2019: Der ZDF-Fernsehgarten läuft am Ostersonntag das zweite Mal in diesem Jahr. Für den Feiertag haben sich die Macher etwas Besonderes überlegt. Die Show findet nicht wie gewohnt am Mainzer Lerchenberg statt, sondern auf Gran Canaria. Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt heute einige Promis auf der Insel. Unter den Gästen sind unter anderem DJ Ötzi, Assaf Kacholi, Goldmeister, Il Volo, Oonagh und Vincent Malin.

ZDF-Fernsehgarten: Estefania Wollny als Überraschungsgast bei Andrea Kiewel

Extra groß angekündigt wurde aber im Vorfeld Estefania Wollny. „Ihr wolltet sie, Ihr kriegt sie!“ schreiben die Macher der Show auf Facebook. Estefania ist eine von acht Wollny-Kinder. Die Wollnys wurden durch ihre Reality-Soap auf RTL 2 bekannt.

Die 17-Jährige hat schon länger den Traum Sängerin zu werden. Estefania war dieses Jahr auch schon bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) dabei und hat es bis in den Recall geschafft. Weiter ging es für sie aber nicht. Beim ZDF-Fernsehgarten darf sie aber wieder auf die Bühne.

ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel: Fans sind von Estefania Wollny nicht begeistert

Den Fans scheint das aber nicht so zu gefallen. Unter dem Facebook-Post lassen sie ihrem Unmut freien lauf. „Ein Grund für mich, diese Sendung nicht zu schauen - sonst immer sehr gerne...“, schreibt einer. „Ganz ehrlich, da werden euch tolle Künstler genannt und dann bringt ihr sowas??? Euer Programm wird auch nicht besser“, schreibt eine andere Facebook-Nutzerin. Besonders drastisch formuliert es eine Nutzerin die schreibt: „Diese Sendung geht immer mehr den Bach runter...“ Es gibt aber auch Fans die Estefania verteidigen: „Finde ich echt klasse das Ihr Estefania eingeladen habt. Freue mich riesig sie zu sehen.“

