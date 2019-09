Peinlich-Moment im ZDF-Fernsehgarten: Kiewel stellt eine mehr als unangemessene Frage an Gast

Im „ZDF-Fernsehgarten“ hat Andrea Kiewel einem Publikumsgast eine unangemessene Frage gestellt, die Fans ziemlich unangenehm aufstoßt.

13.42 Uhr: Nun wird live in den Berliner Zoo zu Lutz van der Horst geschalten, der bei den Panda-Babys steht. Der Moderator beißt in ein Panda-Keks und verzieht das Gesicht. „Schmeckt wie das Catering im Fernsehgarten“, so van der Horst. Der Keks schmeckt so schlecht, er mag ihn nicht einmal herunterschlucken.

13.38 Uhr: Andrea Kiewel ist zurück beim Drachenbauen. Und dort wird zu oft das Wort „Drachenschwanz“ benutzt, wie der Twitter-Gemeinde auffällt. Die Doppeldeutigkeit kommt aber eindeutig von den gehässigen Zuschauern. Die meisten finden es nur stinklangweilig.

13.29 Uhr: Nachdem der Kiwi gezeigt wurde, was es für Kürbis-Arten gibt, treten nun die Zwillingen Lochmann, auch bekannt als „Die Lochis“ auf. Bald beenden die beiden ihr Zwillingsprojekt.

13.08 Uhr: Und jetzt rockt Scooter den Fernsehgarten. Der Fernsehgarten-Stammzuschauer wird jetzt bestimmt überrascht.

12.52 Uhr: Nun hätte die Kiwi beinahe eine Grenze überschritten. Sie lässt Musik von berühmten Tier-Serien einspielen und geht durch die Zuschauerreihen. Bei einem dunkelhäutigen Zuschauer sagt sie: „Du schaust aus, als würdest du dich mit deutschen Tierserien auskennen“. Der Gast muss lachen. Ihm wird die Intro-Musik von „Pink Panther“ vorgespielt. Danach fragt die Moderatorin noch: „Wo kommen deine Eltern denn her?“. „Sri Lanka“, ist die Antwort. Ob er es witzig fand oder nur lachte, weil er peinlich berührt war, kann nur spekuliert werden.

„Unfassbar, dass bei @zdf #fernsehgarten Moderatorin Kiwi einen Zuschauer in einer Minute gleich 3x unterschwellig rassistisch beleidigen darf!“, schreibt ein User auf Twitter.

„"Du siehst aus, als würdest du dich mit deutschen Tierserien auskennen" Echt jetzt Kiwi?!“, schreibt ein anderer. Und wieder ein anderer meint: „#fernsehgarten im Jahr 2019. Andrea Kiewel zu einem Jungen Mann anderer Hautfarbe: "Du siehst aus, als ob du dich mit deutschen Tierserien auskennst!" Alle lachen. Alltagsrassismus deluxe.“

"Du siehst so aus als würdest du dich mit deutschen Tierserien auskennen"



Andrea Kiewel, 2019.#fernsehgarten pic.twitter.com/pZq5HMiRih — sas chachacha (@almostdaily89) September 15, 2019

12.46 Uhr: Adel Tawil ist gerade aufgetreten. Er erzählt, dass er gerade Vater geworden ist. Das Publikum klatscht. „Das ist jetzt keine Mega-Leistung“, so Tawil. Kiwi antwortet: „Naja....“. Zum Glück geht es danach wieder um Musik.

Tawil gibt zu, dass er sich 2016 den Halswirbel gebrochen hat. Kiwi ist schockiert. „Ich lese kein Klatsch und Tratsch im Internet. Das habe ich nicht gewusst“, so die Moderatorin. Gute Vorbereitung sieht auch anders aus.

Und Tawil hat davon nicht zum ersten Mal erzählt. Alle Internet-Portale wie auch beispielsweise „Stern-TV“ berichteten darüber.

12.37 Uhr: Nun werden sechs Kinder Drachen selbst bauen. Kiwi gibt zu: „Ich habe es nie geschafft einen Drachen steigen zu lassen“.

12.32 Uhr: Nun kommt eine echte Bekanntheit für Fernsehgarten-Verhältnisse. Natasha Bedingfield singt.

12.30 Uhr: Die fast zehn minütige Vorstellung des Adlers war jetzt nicht gerade das spannendeste Element in der ZDF-Fernsehgarten-Geschichte. So das auch die Zuschauer schon mehr Action fordern. „Ich warte noch ab, ob einer der Adler noch Kiewel angreift oder in ihrer Frisur landen will“, hofft einer.

12.22 Uhr: Nun ist Adler „Elli“ der Mittelpunkt. Der Vogel soll quer durch den Fernsehgarten fliegen, wehrt sich aber noch ein bisschen. „Das ist beeindruckend“, sagt die Kiwi.

12.11 Uhr: Andrea Kiewel hat nach dem ersten Musik-Act nun Sally von Sallys Welt auf der Bühne. Die Youtuberin ist eine bekannte Bäckerin. Jetzt wird erstmal eine Torte gebacken. Kiwi fragt beim glutenfreien Mehl noch einmal nach: „Schmeckt das nicht nach Styropor?“.

12.01 Uhr: Andrea Kiewel begrüßt zum vorletzten ZDF-Fernsehgarten für diese Saison und das Publikum begrüßt sie mit Standing Ovations. Kiwi ist so gerührt vom tosenden Applaus, dass Tränen die Wangen runterkullern. „Wenn man schon beim Opening weint“, sagt sie.

11.57 Uhr: In wenigen Minuten geht der Fernsehgarten los. Wird sich Andrea Kiewel über Faisal Kawusi äußern?

Mainz - Am Sonntag geht die vorletzte Folge des „ZDF-Fernsehgarten“ für diese Saison über die Bühne. Passend dazu lautet das Motto der Sendung am 15. September „Es wird Herbst“.

Am Freitagabend hat Komiker Luke Mockridge in seiner neuen Sat.1-Sendung aufgelöst, was hinter dem Auftritt vom 18. August im Fernsehgarten steckte. Wird Moderatorin Andrea Kiewel noch einmal darauf eingehen? In der Ausgabe vom Sonntag müssen die Zuschauer ohne einen Komiker auskommen. Eingeladen sind die folgenden Gäste:

„ZDF-Fernsehgarten“: Deswegen tritt Faisal Kawusi nicht auf

Unter der Ankündigung freuen sich die Facebook-User auf die meisten Gäste. „Ich freue mich mega auf den Auftritt von Jan&Jascha habt ganz viel Spaß“, erklärt einer. „Mein Highlight Adel Tawil“, findet ein anderer. Auch Scooter stehen bei einigen Fans des „ZDF-Fernsehgarten“ hoch im Kurs. Ein Facebook-User äußert hingegen eine ganz ungewöhnliche Idee: „Kann man eventuell die Kiwi für Sonntag ausladen? Finde sie sehr nervig...“

Auf der Gästeliste für die kommende Ausgabe stand ursprünglich noch ein anderer Name, nämlich der des Komikers Faisal Kawusi. Der Auftritt wurde allerdings kurz vor dem Wochenende wieder gestrichen. Via Instagram hat die Redaktion des Fernsehgartens Stellung dazu bezogen. Sie schreibt: „Am Donnerstag wurde der Fernsehgarten-Redaktion der Text für den Auftritt von Faisal Kawusi vom Management zugeschickt. Nach Einschätzung der Redaktion ist dieser inhaltlich für ein Familienprogramm am Sonntagvormittag nicht geeignet. Daher wurde der Auftritt beim Management abgesagt.“

„ZDF-Fernsehgarten“: Faisal Kawusi findet Absage unprofessionell

Und was sagt der Künstler selber dazu? „Da haben die knallhart abgesagt. Wahrscheinlich haben die sich in die Hose gesch ..., dass ich am Sonntag irgendeine Sch ... mache“, sagt er. Der Auftritt sei bereits seit einem halben Jahr geplant gewesen. Deswegen habe ich private Verabredungen nicht annehmen können. Nun zwei Tage vorher abzusagen, sei ebenso unprofessionell, wie der Auftritt von Luke Mockridge laut ZDF gewesen sei. Einen weiteren Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ werde es von ihm nicht geben.

Das Verhalten des ZDF kommt auch bei den Facebook-Usern nicht gut an. „Hatte mich auf Faisal gefreut... zwei Tage vorher abzusagen, ist einfach mies“, sagt einer.

Faisal Kawusi war bereits im vergangenen Jahr zu Gast im „ZDF-Fernsehgarten“. Damals habe er einen professionellen Auftritt hingelegt, sodass er die Entscheidung nicht verstehe, sagt er. 2018 war er zu Gast in der ProSieben-Sendung „Schlag den Star“. Dort konnte er sich überraschend gegen Ralf Möller durchsetzen. In der vergangenen Woche lautete das Motto des „ZDF Fernsehgarten“ Discofox.

