„Stinke wie ein Iltis“: Nino de Angelo meldet sich vor „Giovanni Zarrella Show“ krank

Von: Melanie Habeck

Teilen

Nino de Angelo soll am Samstag in der „Giovanni Zarrella Show“ auf der Bühne stehen. Doch in den letzten Tagen ging es dem Schlagersänger gar nicht gut – unangenehme Begleiterscheinungen inklusive.

Dortmund – In der „Giovanni Zarrella Show“ versammeln sich am Samstag wieder namhafte Stars der Musikwelt. Gemeinsam mit seinen Gästen möchte Moderator Giovanni Zarrella (45) eine große Schlager-Sommerparty in der Dortmunder Westfalenhalle feiern. Auch Nino de Angelo (59) soll bei dem ZDF-Livespektakel dabei sein. Doch nun meldet sich der Sänger im Netz bei seinen Fans – und scheint sich überhaupt nicht gut zu fühlen.

Kurz vor „Giovanni Zarrella Show“: Nino de Angelo gesundheitlich angeschlagen

Am Samstagabend lädt Gastgeber Giovanni Zarrella zur bisher größten Ausgabe seiner „Giovanni Zarrella Show“ – das möchte sich natürlich auch Nino de Angelo nicht entgehen lassen. Doch in den vergangenen Tagen hatte der Schlagerstar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sogar die Stimme des Sängers verabschiedete sich. „Deswegen hab ich mir gestern volle Dröhnung Cortison gegeben, aber volle Dröhnung“, meldet er sich auf Instagram bei seinen Fans.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Mittlerweile zeigt der Einsatz des entzündungshemmenden Mittels Wirkung: Nino de Angelo verkündet erleichtert, dass seine Stimme wieder da ist. Seinem Live-Auftritt scheint also nichts im Wege zu stehen. Trotzdem ist der 59-Jährige von den Nebenwirkungen des Medikaments verwundert: „Was da so alles aus dem Körper herauskommt durch dieses Kortison, das ist ja brutal. Aber Hauptsache die Stimme ist wieder da für heute Abend. Aber ey, ich stinke wie ein Iltis. Ich kann mich echt selbst nicht riechen“, gibt er seinen Followern ein ungeschöntes Gesundheitsupdate.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Als Künstler der bisher größten „Giovanni Zarrella Show“ wurden u. a. folgende Stars angekündigt: Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause

Große Pläne für die Zukunft: Nino de Angelo will zum fünften Mal heiraten

Vor einigen Wochen mussten sich die Fans von Nino de Angelo schon einmal um den Schlagerstar sorgen: Auf YouTube kursierte ein Video, das den Sänger fälschlicherweise für tot erklärte. „Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile?“, zeigte sich der Musiker auf Instagram von dem knapp vierminütigen Clip schockiert.

Auch privat hat der „Jenseits von Eden“-Interpret aktuell große Pläne, denn er will nach vier gescheiterten Ehen in Las Vegas noch einmal „Ja“ sagen: Am 18. Dezember wird der Sänger 60 – und genau an diesem Tag möchte Nino de Angelo seine Freundin Simone Lux heiraten. Verwendete Quellen: Instagram/ninothevoicedeangelo