„You – Du wirst mich lieben“: Netflix hat das Startdatum der vierten Staffel veröffentlicht

Von: Janine Napirca

Bald ist es so weit: Netflix hat bekannt gegeben, wann die vierte Staffel „You – Du wirst mich lieben“ erscheint. Auf eine Neuerung müssen Sie sich jedoch gefasst machen.

Dass es eine vierte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ geben wird, wurde bereits vor geraumer Zeit bekannt gegeben. Seither können Fans der Psychothrillerserie es kaum noch abwarten, Penn Badgley in seiner Paraderolle wiederzusehen. Bislang wusste man noch nicht, wann, wo und vor allem wie es mit dem ehemaligen Buchhändler Joe Goldberg weitergeht. Netflix hat nun jedoch das Startdatum bekannt gegeben – ebenso wie eine kleine Neuerung: die fünfte Staffel „You – Du wirst mich lieben“ wird nicht komplett am Stück, sondern in zwei Teilen erscheinen. Wann es endlich so weit ist, lesen Sie im Folgenden. Außerdem hat Netflix das Startdatum einer weiteren Erfolgsserie bekannt gegeben: Bald geht es mit der fünften Staffel „The Crown“ weiter.

Wann startet Staffel 4 der erfolgreichen Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“?

Der Streamingdienst Netflix hat bekannt gegeben, dass die erfolgreiche Thrillerserie „You – Du wirst mich lieben“ am 10. Februar 2023 weitergehen wird. Allerdings soll die vierte Staffel des Psychothrillers mit Penn Badgley in der Hauptrolle in zwei Teilen erscheinen. Für den zweiten Teil von „You 4“ müssen sich Netflixabonnenten und -abonnentinnen bis zum 10. März 2023 gedulden. Es ist davon auszugehen, dass die vierte Staffel „You – Du wirst mich lieben“ ebenso wie die vergangenen Staffeln aus zehn Folgen bestehen wird. Somit könnten die ersten fünf Folgen im Februar 2023 und Folge 6-10 von „You 4“ im März 2023 auf Netflix erscheinen.

Bye bye Joe Goldberg, Hello Professor Jonathan Moore – Netflix hat das Startdatum der vierten Staffel „You – Du wirst mich lieben“ bekannt gegeben. © Tyler Golden/Netflix

Mit der Veröffentlichung in zwei Teilen folgt „You – Du wirst mich lieben“ erfolgreichen Netflixserien wie „Stranger Things“ oder „Haus des Geldes“. So muss man zwar länger bis zum zweiten Teil der Staffel warten, allerdings hat man auch länger etwas von der Staffel und der Abstand zur Folgestaffel verringert sich – sofern es eine fünfte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ geben wird.

Netflix: Wovon handelt die vierte Staffel „You – Du wirst mich lieben“?

In der vierten Staffel „You – Du wirst mich lieben“ verabschiedet sich Penn Badgley von seinem Alter Ego Joe Goldberg und wird zu Professor Jonathan Moore. Auch das Setting ändert sich. In „You 4“ geht es nach London. Ein erster Trailer gibt einen kleinen Einblick in das neue Leben des Protagonisten.

Um mit der Vergangenheit abzuschließen, zieht es Joe aka Jonathan von Amerika nach Europa. In London arbeitet er fortan als Professor. Wie er in der Londoner High Society zurechtkommen wird und was es mit dem Gegenspieler Adam auf sich hat, werden Sie spätestens im Februar 2023 erfahren. Vertreiben Sie sich bis dahin doch einfach die Zeit mit Filmen und Serien, die seit September 2022 neu bei Netflix sind.

Wird es eine fünfte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ geben?

Ob es nach der zweiteiligen vierten Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ eine weitere fünfte Staffel geben wird, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Da es sich bei der Thrillerserie jedoch um eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen von Netflix handelt, ist davon auszugehen, dass es ein weiteres Wiedersehen mit Joe Goldberg, alias Penn Badgley, geben wird – sofern den Machern noch spannende Twists und Handlungsstränge einfallen und die vierte Staffel ebenso gut beim Publikum ankommt wie die ersten drei.