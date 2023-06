Yellowstone: Was gibt es Neues zur fünften Staffel und Kevin Costner?

Kevin Costner in „Yellowstone“ © Paramount Network

Bei „Yellowstone“, der erfolgreichsten Kabelserie im US-Fernsehen, herrscht Chaos und Ungewissheit hinter den Kulissen. Showrunner Taylor Sheridan hat sich nun in einem Interview zu seinem Kenntnisstand geäußert.

Wie geht es mit der fünften und letzten Staffel der Westernserie „Yellowstone“ weiter, die aktuell zu den erfolgreichsten TV-Formaten in den USA gehört? In einem Interview mit The Hollywood Reporter hat sich Franchise-Boss Taylor Sheridan nun dazu geäußert.

Erhält „Yellowstone“ mehr Folgen?

Die zweite Hälfte der fünften Staffel hätte wohl schon längst in Produktion sein sollen, doch dann kam es zu angeblichen Unstimmigkeiten mit Serienstar Kevin Costner, was zu seinem Ausstieg bei Yellowstone führte. Außerdem verhindert der Autorenstreik in Hollywood wohl auch die Fortsetzung der Dreharbeiten. Erst nach einer Einigung wird es also zum Dreh kommen. Ursprünglich waren 14 Folgen geplant, die zweigeteilt ausgestrahlt werden sollten. Weitere Infos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)