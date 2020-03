RTL schmeißt Xavier Naidoo raus: Mehrere Stars halten weiter zu ihm - DSDS im Ausnahmezustand

Update 12. März 2020, 9.30 Uhr: Wie geht es nun weiter mit „Deutschland sucht den Superstar“? Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird es zunächst mit den drei verbliebenen Juroren ab Samstag in den Liveshows weitergehen. Das erklärte eine RTL-Sprecherin. Eine Nachbesetzung sei „fürs Erste“ nicht geplant.

Währenddessen solidarisiert sich Schauspieler Til Schweiger mit Xavier Naidoo. Er kommentierte dessen Statement auf Instagram mit „100%“ und drückte auf „Gefällt mir“. ProSieben-Moderator Daniel Aminati gab der Stellungnahme von Naidoo ebenfalls ein Instagram-Herzchen. Und auch die bekannte ehemalige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld (29) verteidigt Naidoo. Gegenüber Promiflash erklärte die Schlagersängerin: „Ich muss ehrlich sagen, so rassistisch finde ich seine Aussagen gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde, dass das Ganze wie eine Friedensbotschaft klingt. (...) Ich hatte den Eindruck, dass er jeden dazu aufruft, besser aufeinander aufzupassen. Ich hab da auch keine aggressiven Vibes wahrgenommen". Sie könne nicht verstehen, wie RTL so einen kompetenten Musiker aus der Jury werfen könne.

Update von 18.53 Uhr: RTL hat Xavier Naidoo rausgeschmissen! Der Sender ließ per Stellungnahme folgendes verlauten:

„Ein Clip, in dem Xavier Naidoo sich negativ über die vermeintlichen Missstände in Deutschland äußert, sorgt aktuell für Aufsehen. RTL distanziert sich in aller Form von den rassistischen Äußerungen und zieht jetzt die Konsequenz daraus: Xavier Naidoo ist nicht länger Teil der DSDS-Jury und wird ab Samstag, den 14. März, nicht mehr am Jurypult sitzen.“

RTL-Sprecherin Eickmeyer erklärte gegenüber der Bild: „Wir werden an diesem Samstag erstmal mit den drei verbliebenen Juroren in die Liveshows gehen.“

Update 17 Uhr: Rapper Smudo verschärft seine Kritik an Xavier Naidoo. Nach seinem Tweet fordert er dessen RTL-Aus. „Mit seinem Status als Vorzeige-Migrant beglaubigt Naidoo diese populäre und falsche These von Rechten. Nach dem Motto: Wenn der das sagt, kann es nicht unrichtig sein“, meinte der Star der „Fantastischen Vier“ im Gespräch mit der Bild. Künstler hätten insbesondere nach der Terrornacht von Hanau eine „besondere Verantwortung“.

Daher verlangt Smudo eine eindeutige Entschuldigung von Naidoo für dieses Video. „So lange er sich nicht klar und nachvollziehbar davon distanziert, ist er meiner Meinung nach weder als öffentlicher Künstler noch als Unterhalter bei RTL tragbar“, sagte er gegenüber der Bild.

Xavier Naidoo reagiert nach Skandal-Video - und fühlt sich missverstanden

Update 15.10 Uhr: Xavier Naidoo hat am Nachmittag auf die Vorwürfe gegen ihn reagiert - und ist damit der Aufforderung von RTL gefolgt, Stellung zu nehmen. Über Instagram postete er eine ausführliche Stellungnahme zu dem Video, das seinen Angaben zufolge aus dem Jahr 2018 stammt. Er wehre sich gegen eine „falsche Interpretation“ seiner Aussagen. Menschen, die vor Kriegen flüchteten, hätten ein Anrecht auf uneingeschränkte Solidarität und Hilfe. Als gläubiger Christ setzte er sich gegen Rassismus ein und gehe fest davon aus, dass „der weit überwiegende Anteil der Menschheit“ in Frieden und Eintracht leben wolle.

Jedoch betonte Naidoo auch, dass seine Familie selbst als Gast nach Deutschland gekommen sei und sich „natürlich an Recht und Moralvorstellungen des Gastgebers gehalten habe. Diese Selbstverständlichkeit sollte für alle gelten - auch wenn nur ein sehr kleiner Teil dies missverstanden hat“. Doch dieser kleine Teil belaste alle anderen und bringe sie in Gefahr, so der Künstler.

Naidoos Eltern haben ihre Wurzeln in Südafrika, Indien und Irland. Die Differenzierung aus dem Instagram-Posting ließ sich in seinem Songtext nicht ablesen. Hier zeichnete er ein Bedrohungsszenario auf, wonach das Land verloren sei (siehe Erstmeldung unten). Der Song wurde in rechten Kreisen gefeiert. Nun will Naidoo (erneut) missverstanden worden sein.

RTL reagiert auf Naidoo-Video - Sender erwartet „klare Antworten“ - helle Aufregung bei Produktionsfirma

Update 11.25 Am Dienstagvormittag meldete sich nun auch RTL zu Wort - über Twitter zeigte sich der Sender „irritiert“ von Xavier Naidoos Video. Man distanziere sich von „jeglicher Form von Rassismus“. Tatsächlich könnte es nun eng werden für den DSDS-Juror, denn RTL macht auch klar, dass man „klare Antworten“ von ihm erwarte.

Das Medienmagazin DWDL berichtet, dass RTL das Gespräch mit Naidoo suchen will. Man gehe nicht von einem Fake-Video aus. Auch die DSDS-Produktionsfirma UFA Show & Factual sei in heller Aufregung. Eine Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit solle noch am Mittwoch fallen, hoffen mehrere vom Magazin befragte Personen aus dem Umfeld der Show.

1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus

2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video

3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier

Vielen Usern im Netz reicht es nicht. „Die roten Linien sind schon lange überschritten, der Kerl darf keine Bühne bekommen. Nehmt den vom Sender“, kommentierte ein Twitter-User und erhielt dafür viel Zuspruch. „Er hat schon, gut dokumentiert, bei Reichsbürger-Demos gesungen, bevor er in der DSDS Jury saß. Ihr hättet also wissen können, wen ihr euch da ins Boot holt“, kommentierte ein anderer.

Auch Smudo (Fantastische Vier) hat über Twitter reagiert - und fordert RTL zum Handeln auf. „Checkt den rechten Freestyle vom ‚Kollegen‘ - tut was. Danke“, postete er.

Schmeißt RTL jetzt Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury?

Erstmeldung 11. März, 10.30 Uhr: Köln - Wird es jetzt eng für Xavier Naidoo? Der 48-Jährige sitzt neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der Jury der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Seit 2019 läuft dieses Engagement - obwohl der Musiker schon oft mit der rechten Reichsbürgerbewegung in Verbindung gebracht wurde. Nun könnte ein neu aufgetauchtes Video aber den Sender in Bedrängnis bringen. Im Netz werden die Stimmen lauter, dass RTL Konsequenzen ziehen müsse. Fliegt Naidoo nun aus der DSDS-Jury*?

Xavier Naidoo hetzt gegen angeblich gewalttätige Migranten - Video im Netz aufgetaucht

Hintergrund des neuen Eklats ist ein von Naidoo offenbar mit seiner Smartphone-Kamera selbst gedrehter Clip. Auf diesem singt er ein Lied gegen Flüchtlinge und über angebliche Gefahren, die von ihnen ausgehen: „Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund für euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden. Sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig neben dran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt - auch wenn ihr daran verreckt. Und nochmal: Ich hab fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt. Da muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch, der kriegt es mit mir zu tun! Lass uns das beenden - und zwar nun.“

DSDS-Jurymitglied Naidoo singt über Selbstjustiz - Empörung im Netz ist riesig

Wann das Video entstanden ist, ist nicht bekannt. Möglicherweise angesichts der neuen Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze. Es braucht nicht viel Fantasie, wie der Songtext zu deuten ist. Naidoo ruft zur Gegenwehr gegen angeblich gewaltbereite Flüchtlinge (“Gäste“) auf. Und er spricht von Selbstjustiz, da es ihm an politischer Führung im Land fehlt. Zudem diffamiert er Migranten als „Wölfe“.

Die Empörung im Netz ist riesig. „2001 wollte Xavier #Naidoo der braunen Scheiße mit den Brothers Keepers noch Aufhalt gebieten. Jetzt steckt er bis zu beiden Ohren selbst darin und lässt sich von Nazis feiern. Wie kann man sich selbst so wegschmeißen?“, empört sich ein User auf Twitter. „Xavier #Naidoo fällt schon wieder mit rassistischen Bullshit auf“, heißt es auf einer anderen Twitter-Seite.

ProSieben schaltet sich mit klaren Worten gegen Naidoo ein - Reaktion von RTL (DSDS) gefordert

Auch ProSieben schaltet sich ein: „Lieber Xavier #Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht.“ Naidoo war 2011 und 2012 einer der Juroren und Coaches in der ProSieben-Show „The Voice of Germany“.

Und so gerät auch RTL und die Sendung DSDS* gehörig unter Druck. Viele erwarten auch von RTL eine deutliche Distanzierung. „Es ist alles nur noch Wahnsinn. Der Typ hat einen riesigen rostigen Nagel im Kopp. @RTLde, wie lässt sich solch ein Jurymitglied rechtfertigen?“, fragt nicht nur dieser Twitter-User. „RTL muss sich jetzt entscheiden, ob sie #Naidoo weiterhin eine Bühne geben möchten, oder eben nicht. Ich persönlich bin stark für Letzteres“, heißt es in einem anderen Tweet.

