„Die Wollnys“: Angst vor dem Corona-Lagerkoller - Löst Mama Silvias Geheim-Plan alle Probleme?

Neuss - Die Corona-Krise macht wohl jeder Kleinstfamilie schon zu schaffen. Dank der herrschenden Ausgangsbeschränkungen sitzen Vater, Mutter und Kind die meiste Zeit zuhause. Bei fehlenden Rückzugsmöglichkeiten ist die Gefahr für Zoff und Streit quasi programmiert. Das Ganze nennt sich dann Lagerkoller.

Doch wie soll das Familienleben eigentlich funktionieren, wenn die Zahl der eigenen Familienmitglieder die einer Fußballmannschaft übersteigt? So wie es bei der bekanntesten deutschen Großfamilie „Die Wollnys“ der Fall ist? Sie kommen deshalb am Mittwochabend, 22. April um 20.15 Uhr, verfrüht zurück ins TV, um ganz Deutschland zu zeigen, wie man mit insgesamt 14 Verwandten unter einem Dach die Ausgangsbeschränkungen überlebt. Mutter Silvia hält an einem strikten Plan fest.

„Die Wollnys“ und Corona: Hilft Mutter Silvias strikter Plan gegen den Lagerkoller?

Die Grundvoraussetzung, um die Corona-Krise zu überstehen, ist laut Mama Silvia:ihr ganz eigener Humor. Denn ein bisschen Spaß muss natürlich trotzdem noch sein, wenn Sicherheitsvorkehrungen und Kontaktverbot den Alltag beherrschen. „Ich versuche, meinen Humor nicht zu verlieren. Der ist schon ein bisschen eigen, aber wenn ich den auch noch verliere...“, sagt die 55-Jährige, „dann kann ich auch gleich den Sand in den Kopf stecken.“ Und sie geht sogar noch weiter und befürchtet: „Dann ist alles vorbei. Gerade in so einer Krise.“

Da kann dieelffache Mutter sicherlich auf genügend Erfahrungsschatz zurückgreifen, um dieses Statement abzusetzen. Das ist dann wohl auch der Grund dafür, warum sie sich für die schwierige Corona-Krise* einen strikten Plan zurechtgelegt hat. Mit dem will sie ihre Familie vor dem Lagerkoller schützen.

„Die Wollnys“ und Corona: So will Mutter Silvia ihre Familie vor dem Corona-Wahn schützen

„Einmal die Woche einkaufen gehen, mit Handschuhen und Mundschutz. Gründliches Händewaschen...das muss alles so weiterlaufen und wir dürfen da nicht lockerlassen, wir dürfen kein Auge zudrücken!“, setzt die für ihre schroffe Art bekannte Mutter bestimmt fest. Damit das Alltagsleben nicht eskaliert, wenn dieRiesenfamilie die meiste Zeit „auf einem Haufen“ zusammenhockt, gelten im Hause Wollny klare Vorschriften: „Ein geregelter Ablauf hier im Haus gibt den Kindern Halt und Sicherheit. Ich finde, das muss sein - und dann kann auch keiner einen Lagerkoller bekommen“, so Silvia.

Wie sich ihr Corona-Programm dann in der Praxis umsetzen lässt, das erfahren die Zuschauer im Corona-Spezial am Mittwochabend. An Klopapier scheint es schon mal nicht zu mangeln, verloste Silvia doch kürzlich noch zwei Rollen „Blattgold“ auf ihrem Instagram-Account an ihre Follower.

Sie scheint bisher auf jeden Fall noch optimistisch in die Corona-Zukunft zu schauen: „Ich bin ganz stolz auf euch. Wir schaffen das gemeinsam! Wir halten uns an die Regeln“, betont sie und motiviert somit ihre Töchter.

