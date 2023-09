Trotz Peter Klein und Yvonne Woelke: „Wettkampf in 4 Wänden“ wird für RTL zum Quotendesaster

Von: Diane Kofer

Das Liebesdrama um Peter Klein und Yvonne Woelke sorgt zwar für mächtig Schlagzeilen, ihre RTL-Sendung interessiert die Zuschauer aber nicht. Zum Finale schaltete kaum jemand ein.

Köln – Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) sind seit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in aller Munde – denn die Gefühle des Mallorca-Auswanderers für die TV-Begleitung von Dschungelcamp-Gewinnerin Djamila Rowe (56) führten zur Trennung von seiner Frau Iris Klein (56). Das Aufsehen, das die wilde Liebesgeschichte und der Rosenkrieg mit Iris mit sich bringen, nützt der RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ aber gar nichts: Trotz Peter und Yvonne waren die Quoten im Keller.

Quoten-Pleite: „Wettkampf in 4 Wänden“-Finale erreicht Tiefstwert

Schon seit Wochen können die TV-Zuschauer verfolgen, wie Promi-Teams in Eigenregie Wohnungen renovieren. Viele Fans interessierte dabei aber weniger, wie das Duo aus Peter und Yvonne sich beim Hämmern, Sägen und Tapezieren schlägt, sondern wie die beiden miteinander harmonieren. Peter machte Yvonne sogar eine Liebeserklärung vor laufender Kamera. Mittlerweile scheint aber auch die mögliche Lovestory für das Publikum vor den heimischen Bildschirmen nicht mehr von Bedeutung zu sein. Denn obwohl das Duo auch im Finale antrat, blieben die Einschaltquoten weit unter der Erwartung.

Laut DWDL bescherte die Renovierungsshow dem Sender RTL zum Ende einen neuen Quoten-Tiefstwert. 1,05 Millionen Menschen schalteten zur Primetime ein und verfolgten das Geschehen bei „Wettkampf in 4 Wänden“. In der Gesamtreichweite entspricht das einem ernüchternden Marktanteil von 4,5 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte man zwar einen Marktanteil von 7,3 Prozent verzeichnen – richtig gut war das mit Blick auf die Konkurrenz aber nicht. Sowohl Kabel Eins als auch RTL2 bewegten sich in ähnlichen Bereichen.

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die Sendung ist seit dem 25. Juli 2023 bei RTL zu sehen. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die Folgen auf RTL+ abrufbar. Quelle: RTL

50.000 Euro adé: Peter Klein und Yvonne Woelke konnten im Finale nicht punkten

Auch für die beiden Reality-TV-Star selbst lief es im Finale nicht wie geplant, denn sie mussten sich Team Rot – Nadja und Marcel – geschlagen geben. Die Jury um „Hott oder Schrott“-Star Detlef Steves (54) verteilte nicht genügend Punkte an Yvonne und Peter, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ging deswegen an die Konkurrenz.

Das Finale von „Wettkampf in 4 Wänden“ mit Peter Klein und Yvonne Woelke brachte RTL ins Quotentief. © Screenshot: Wettkampf in 4 Wänden/ RTL

Gut möglich aber, dass es schon bald ein Wiedersehen mit Peter im TV geben wird. Immerhin halten sich die Gerüchte, dass er einer der Bewohner im Sat.1-Promi-Container sei. Zu den Spekulationen rund um Peter Kleins „Promi Big Brother“-Teilnahme hat sich Sat.1 jetzt geäußert. Verwendete Quellen: DWDL, Wettkampf in 4 Wänden/RTL