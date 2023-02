Dschungelcamp-Affäre: Jetzt sprechen Frankhauser, Katzenberger und Yvonnne Woelke

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Aus der Dschungelcamp-Affäre hatten sich Iris Kleins Töchter zunächst herausgehalten. Doch nun brechen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser ihr Schweigen. Auch Peter Kleins vermeintliche Geliebte Yvonne Woelke meldet sich zu Wort.

Mallorca – „Du hast mich betrogen...im Versace Hotel!“ Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die Iris Klein (55) seit einer Woche gegen ihren Ehemann Peter erhebt. Der war als Begleitung für den im Dschungelcamp um den Sieg kämpfenden Schwiegersohn Lucas Cordalis mit nach Australien gereist und soll eine Affäre mit Yvonne Woelke haben, ihrerseits Begleitperson von Djamila Rowe.

Ehekrise wegen Dschungelcamp-Affäre: Iris Kleins Töchter brechen ihr Schweigen

Zunächst schienen die wenigsten zu glauben, dass an den Gerüchten etwas dran sei, zumal Peter und Yvonne immer wieder bestritten, etwas miteinander zu haben. Auch Iris‘ Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser glaubten zunächst an die Treue ihres Stiefvaters. Doch ein jüngst aufgetauchtes Video, das Peter und Yvonne beim Knutschen zeigt, lässt den Maler und Lackierer nun in anderem Lichte erscheinen.

Bei Instagram melden sich Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser und Yvonne Woelke mit mehr oder weniger kryptischen Statements zu Wort © Instagram: danielakatzenberger, jenny_frankhauser, yvonnewoelke

Jetzt gehen auch Iris‘ Töchter an die Öffentlichkeit. „Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht,“ verrät Daniela Katzenberger gegenüber RTL, in ihrer Instagramstory zeigte sie nebeneinander ein weinendes und ein betendes Emoji. Auch Jenny, die bis zuletzt an Peters Unschuld geglaubt hatte, meldet sich bei Instagram mit einem emotionalen Statement. „ Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück,“ so die Dschungelkönigin von 2018.



Verhängnisvolle Seitensprünge: Diese Hollywood-Stars haben ihre Partner betrogen In der glitzernden Promiwelt von Hollywood sind Fremdgeh-Skandale bekanntlich keine Seltenheit. Einer der bis heute explosivsten Affären-Eklats ist Brad Pitts (59) Untreue gegenüber Jennifer Aniston (53) – nachdem er bei den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ seine heutige Ex-Frau Angelina Jolie (47) kennengelernt hatte. Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62) betrog 1994 indessen seine damalige Ehefrau Emma Thompson (63) und auch die Liebe des „Twilight“-Paars Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (32) zerbrach 2012 wegen einer vermeintlichen Affäre zwischen Stewart und dem Regisseur Rupert Sanders (51). Als sie 2016 das Album „Lemonade“ veröffentlichte, löste US-Superstar Beyoncé (41) eine Welle des Entsetzens aus – denn in einigen Liedern spielte sie deutlich auf eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53) an. (Quelle: k.at)

Yvonne Woelke meldet sich nach Affärengerüchten mit kryptischem Statement zurück

Auch Yvonne Woelke, die selbst verheiratet ist, teilt in ihrer Instagramstory kryptische Worte: „Ich dachte, stille Post ist ein altes Kinderspiel. Das jetzt auch Erwachsene spielen.“ Was genau sie damit meint, weiß wohl nur Yvonne selbst. Es liegt jedoch nahe, dass sie sich damit auf die sich aktuell überschlagenden Ereignisse rund um ihre vermeintliche Affäre und der Ehekrise von Iris und Peter Klein bezieht. Von Peter Klein selbst ist seit seiner Abreise aus Australien nichts mehr zu hören.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Iris Klein hat währenddessen offensichtlich keine Lust ihrem (Noch-)Ehemann auf Mallorca zu begegnen und hat sich bei Tochter Jenny in Worms verkrochen. Doch die Ehekrise setzt der 55-Jährigen stark zu - am Donnerstagabend gab es sogar einen Notarzteinsatz und Iris musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verwendete Quellen: RTL; instagram.com/jenny_frankhauser; instagram.com/danielakatzenberger; instagram.com/yvonnewoelke