„Wir müssen da weg!“: „Goodbye Deutschland“-Star Tamara Gülpen wohnt mit Sohn direkt neben Bierkönig

Von: Lukas Einkammerer

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Tamara und Marco Gülpen haben sich auf Mallorca ein neues Leben aufgebaut. Die beiden wohnen mit ihrem Sohn in der Nähe vom Ballermann. Doch nun wollen sie von der Partymeile wegziehen.

Palma – Egal ob der südamerikanische Regenwald, die filmreifen Metropolen der USA oder mediterrane Touristenparadiese – die mutigen Auswanderer von „Goodbye Deutschland“ verschlägt es in die fernsten Ecken der Welt. Ein Reiseziel scheint bei den Stars der seit fast zwei Jahrzehnten sehr erfolgreichen Vox-Sendung aber besonders beliebt zu sein: die Baleareninsel Mallorca. Auch Tamara Gülpen (30) und ihr Mann Marco (58) haben sich auf dem kleinen Eiland ein Leben aufgebaut – und genießen unweit vom funkelnden Nachtleben des Ballermanns entfernt ihr Familienglück mit Sohn Giulio (3).

„Nicht so familiengerecht“: „Goodbye Deutschland“-Star Tamara Gülpen will weg vom Ballermann

Für viele Deutsche ist Mallorca der perfekte Ort, um am Strand den Sonnenuntergang zu beobachten oder um mit Sangria und Tanzmusik die Nacht zum Tag zu machen. Kein Wunder also, dass die Gülpens mit ihrem Hotel „Hostal Playa de Palma“ sowohl mit den Feierwütigen als auch den Entspannungssuchenden Urlaubern eine verlässliche Kundschaft gefunden haben und heute als alles andere wie gescheiterte Auswanderer bei „Goodbye Deutschland“ gelten.

Ein Problem gibt es an der ganzen Sache aber: Besonders leise und friedlich geht es am Ballermann bekanntlich nicht zu und auch wenn sie sich dort viel aufgebaut haben, packt Tamara Gülpen in der neuesten Folge deshalb das Umzugsfieber.

Derzeit wohnen Tamara und Marco Gülpen am Ballermann auf Mallorca. Langsam wird der jungen Mutter die Partymeile aber zu laut und sie will in eine ruhigere Gegend ziehen. © Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland (Fotomontage)

„Das ist halt einfach nicht so familiengerecht“, erklärt Tamara Gülpen ihre Entscheidung, nach so langer Zeit den Ballermann zu verlassen, den Touri-Hotspot hat sie aber trotzdem in ihr Herz geschlossen: „Ich liebe den Ballermann genauso wie er ist und der Ballermann soll nicht weg, sondern wir müssen da weg“.

Gemeinsam mit ihrem Schatz bestaunt die gebürtige Saarländerin ein luxuriöses Anwesen in der Ortschaft Badia Blava und merkt auch gleich einen deutlichen Unterschied zu den Clubs und Kneipen ihrer Noch-Heimat. „Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mal mit dem Kleinen Fahrrad fahren üben, das würde hier auf der Straße super gut gehen“, freut sie sich, „Am Ballermann sind einfach so viele Menschen, da wäre sowas gar nicht möglich.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

„Fehlt mir die Atmosphäre“: „Goodbye Deutschland“-Star Marco Gülpen vom Umzug wenig begeistert

Tamaras Traum von der Villa mit Meeresblick und besinnlicher Nachtruhe stehen aber leider zwei Dinge im Weg: Denn der Makler hat sie sitzen lassen und Marco Gülpen blickt dem möglichen Tapetenwechsel mit wenig Enthusiasmus entgegen. „Also erstmal kostet das jetzt mal circa doppelt so viel wie wir momentan an Miete zahlen“, zieht er nach ein paar Blicken über den Gartenzaun Bilanz, „Und zweitens fehlt mir bisschen so die Atmosphäre. Ein bisschen ruhig hier.“

Handynetz scheint es in der Bilderbuchlandschaft mit Blick auf das weite Meer auch nicht zu geben und Marco kann sich einen frechen Kommentar kaum verkneifen: „Meinst du, die haben schon elektrisches Licht hier?“

Als die beiden die gute Stube am nächsten Tag dann endlich von Innen bestaunen dürfen und Marco über die großen Fenster und den vielen Platz schwärmt, scheint aber auch Tamaras Liebster von der neuen Bleibe vollends überzeugt zu sein. Einen Haken hat die Sache jedoch:

Denn das edle Haus hat bereits einen Interessenten, der auch schon die Kaution überwiesen hat und nur falls die Zahlung nicht rechtzeitig ankommt, hätten die Gülpens noch eine Chance auf den traumhaften Familiensitz. Ob dem Auswanderer-Traumpaar der Umzug in die kinderfreundliche Nachbarschaft gelingt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Ihre „Goodbye Deutschland“-Kollegin Caro Robens gibt indessen ein Vermögen für Schönheits-OPs aus. Verwendete Quellen: RTL+/Goodbye Deutschland/Folge com 9. Januar 2023, auswandern-info.com