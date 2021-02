„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“: Neuer Amazon-Trailer zeigt, wie brutal die Serie tatsächlich wird

Wird die Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ zu bunt und harmlos? Amazon beweist mit einem neuen Trailer, dass die Macher nicht auf schonungslose Darstellungen verzichten.

Wer Netflix und Prime Video nutzt, hat am 19. Februar 2021 die Qual der Wahl. An diesem Tag veröffentlichen beide Streamingdienste eine brandneue deutsche Serie. Netflix geht mit dem SciFi-Spektakel „Tribes of Europa“* an den Start. Amazon hingegen hat den Klassiker „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ neu aufgelegt. Die zeitlose Geschichte rund um Christiane F. und ihre Freunde wird in acht Folgen erzählt.

Zwei Trailer von Amazon liefern bereits einen Einblick in die Buch-Adaption. Während der erste Clip fröhlicher wirkt, zeigt das Unternehmen im neuen Video (siehe oben), in welche düsteren Abgründe die Zuschauer entführt werden.

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“: Neuer Amazon-Trailer verrät mehr zur Handlung der Serie

„Das kommt mir fast zu fröhlich vor. Wie ein Werbefilm für Drogen. Ich hoffe, dass das im endgültigen Schnitt anders ist“, kommentierte ein YouTube-Nutzer unter dem ersten Trailer von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Das gleichnamige Buch (werblicher Link) sowie der Film erzählen die erschreckende Geschichte von Christiane Felscherinow und ihren Freunden. In den 70er-Jahren versuchen die Teenager mit allen Mitteln an Geld zu kommen, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Dafür schrecken sich auch nicht vor Prostitution zurück.

Obwohl der erste Trailer fröhlicher wirkt, scheint Amazon das schwierige Thema keinesfalls rosig darstellen zu wollen. So zeigt der zweite Clip zur Serie (siehe oben), dass das Leben der Protagonisten zusätzlich von häuslicher Gewalt und weiteren traumatischen Erlebnissen geprägt ist. Zuschauer sollten also nicht davon ausgehen, eine harmlosere Version von Christianes Geschichte zu Gesicht zu bekommen.

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“: Die wichtigsten Details zur neuen Amazon-Serie

Am 19. Februar 2021 startet die neue Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Die Hauptrollen spielen Jana McKinnon (Christiane), Michelangelo Fortuzzi (Benno), Lena Urzendowsky (Stella), Lea Drinda (Babsi), Jeremias Meyer (Axel) und Bruno Alexander (Michi). Die 1. Staffel wird acht Folgen umfassen. Ob es anschließend eine 2. Season geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

