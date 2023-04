Wie man die Luxus-Yacht der Geissens mieten kann

Von: Daniel Hagen

Teilen

Die Geissens sind immer wieder mit ihrer Luxus-Yacht „Indigo Star“ unterwegs und zeigen dort ihr Jetset-Leben. Lesen Sie hier, wie einfach man das Schiff mieten kann:

In zahlreichen Folgen der RTLZWEI-Show „Die Geissens –Eine schrecklich glamouröse Familie“ sind Robert, Carmen, Shania und Davina auf der Luxus-Yacht „Indigo Star“ unterwegs. Dabei ist nicht nur die Umgebung im Mittelmeer eine Augenweide, sondern auch das Schiff selbst. Viele Fans haben sich bestimmt schon gewünscht, selbst einmal mit so einem Gefährt über das Meer zu fahren und dabei den Alltag zu vergessen. Die gute Nachricht ist, dass dies möglich ist – und zwar sogar auf der „Indigo Star“. Die schlechte Nachricht: billig ist es nicht!

MANNHEIM24 verrät, wie man die Geissens-Yacht „Indigo-Star“ mieten kann – und was es kostet.

Wenn Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss mal auf großer Tour sind, steht die „Indigo Star“ im Hafen. Damit die Luxus-Yacht, die gar nicht wirklich den Geissens gehört, nicht so lange ungenutzt bleibt, wird sie daher vermietet. (dh)