„Wetten, dass..?“-Comeback 2020: Gottschalk verrät spektakulären Deal mit Heidi Klum

„Wetten, dass..?“ feiert 2020 sein Comeback. Doch vermutlich nicht - so wie geplant - an Gottschalks rundem Geburtstag. Neue Details wurden jetzt bekannt.

Offenburg - Schon länger steht fest, dass Thomas Gottschalk anlässlich seines 70. Geburtstags noch einmal ein „Wetten, dass..?“-Comeback als Moderator geben wird. Statt im Mai 2020 wird die Show wohl jetzt aber erst im November stattfinden, wie dwdl.de berichtet. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann bestätigte dort vor längerem: „Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben“.

Gottschalk selbst hingegen verriet in einem Interview mit dem Spiegel (Bezahlinhalt) nun, dass das Comeback am 7. November 2020 in Offenburg steigen wird. ZDF bestätigte diesen Termin bisher jedoch nicht.

„Wetten, dass..?“-Comeback: Gottschalk lädt Heidi Klum als Gast ein

Ebenso verriet der Showmaster, dass auch Heidi Klum zu Gast sein wird. Das sei der Deal gewesen, weil er mit im „Germany’s Next Topmodel“-Finale saß, so Gottschalk. Auch wenn die Modelmama momentan scheinbar beleidigt auf den Entertainer ist, wegen einer seiner Aussagen beim GNTM-Finale. Und was erwartet die Zuschauer bei der „Wetten, dass..?“-Neuauflage sonst noch so? Gottschalk: „Da wird ein älterer Herr in einem Anzug reinkommen, den er wahrscheinlich nicht tragen sollte, und sagen: Wisst ihr noch, Freunde ...?“

„Wetten, dass..?“-Comeback wird eine Nostalgie-Veranstaltung

Generell werde es eine „Nostalgie-Veranstaltung“, rechnet Gottschalk mit der Show ab: „Und dann müssen da eben Phil Collins mit Holzbein und Madonna mit Stützkorsett auftreten und keine Influencer oder Blogger, nur weil sie Millionen Follower haben. Eine Baggerwette wird auch dabei sein.“ Er wolle nicht versuchen, die Show neu aussehen zu lassen, schließt jedoch auch nicht aus, dass es „Wetten, dass..?“ künftig wieder regelmäßiger geben werde: „Ich habe gelernt, den eigenen Schwüren zu misstrauen. ‘Sag niemals nie’. Wie Sean Connery, der als James Bond aufgehört hatte und rückfällig wurde.“

