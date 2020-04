"Westworld": Wird Dolores sterben? Fans entdecken beunruhigende Hinweise auf Poster

Aktuell läuft die 3. Staffel von "Westworld" auf Sky. Viele Zuschauer fürchten nun aber um Hauptfigur Dolores, da sie eventuell nicht überleben wird.

+++ Vorsicht, es folgen Spoiler zur 3. Staffel von "Westworld" +++

Auf Sky läuft im Moment die 3. Staffel der HBO-Serie "Westworld" .

läuft im Moment die 3. Staffel der HBO-Serie . Hauptfigur Dolores (Evan Rachel Wood) hat viele Gegner, die es auf sie abgesehen haben.

hat viele Gegner, die es auf sie abgesehen haben. Fans entdeckten Hinweise auf einem Poster, die ihren Tod andeuten könnten.

Seit Ende März 2020 läuft auf Sky* die 3. Staffel der SciFi-Western-Serie "Westworld". Es standen am ersten Tag allerdings nicht alle Folgen der Season zur Verfügung, was einen einfachen Grund hat: In Amerika erscheint wöchentlich nur eine Episode der Serie auf dem Sender HBO. Die deutsche Ausstrahlung passt sich diesem Rhythmus an, weshalb das Finale voraussichtlich erst im Mai 2020 läuft.

Es bleibt also genug Zeit zu spekulieren, wie es mit den Figuren der Serie weitergeht. Und eine Theorie dürfte vielen Zuschauern gar nicht gefallen: Hauptfigur Dolores (Evan Rachel Wood) könnte in der aktuellen Staffel sterben.

3. Staffel von "Westworld": Diese Gefahren kommen auf Dolores zu

In der 2. Staffel der Serie hat es Dolores geschafft, dem Park Westworld zu entkommen. Es ist also nicht verwunderlich, dass nun viele Gefahren auf sie zukommen. Eine davon ist Maeve (Thandie Newton), die beauftragt wird, die Hauptfigur zu beseitigen - was auch der Trailer zur Serie verrät:

Könnte ihr dieses Vorhaben gelingen? Viele Zuschauer befürchten bereits das Schlimmste. Dazu gibt auch das Poster zur Serie Anlass, denn zwei unauffällige Details könnten den Tod von Dolores andeuten.

Lesen Sie auch: "Westworld" - Seltsamer Teaser zur 3. Staffel gibt Fans der Serie Rätsel auf.

Details auf dem Poster zur 3. Staffel von "Westworld" könnten auf Tod von Dolores hindeuten

Auf Reddit diskutieren die User über einen möglichen Tod von Dolores in der 3. Staffel von "Westworld"*. Ein Nutzer weist dabei auf das Poster der Serie hin, auf dem ein lebloser Roboter zu sehen ist. Bei genauerem Blick fällt auf, dass das Gestell zwei Stoffreste an sich trägt, einen davon am Bein und den anderen als eine Art Armband am Handgelenk:

Beide davon sind bläulich und könnten deshalb von Dolores typischem Western-Kostüm stammen. Ob die Stoffreste in Blau absichtlich gewählt wurden oder nur zufällig auf eine Verbindung zur Hauptfigur schließen lassen, wird sich allerdings erst im Laufe der 3. Staffel zeigen.

Auch interessant: Endet "Westworld" nach der 4. Staffel? Das ist an den Gerüchten dran.

soa

