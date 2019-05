„Wer wird Millionär?“: Publikumsjoker sorgt bei Kandidatin und Jauch für Entsetzen

Bei „Wer wird Millionär?“ scheiterte Elisabeth Gerstner an einer Sprach-Frage.

Für die Vertretungslehrerin Elisabeth Gerstner aus Morbach war der Auftritt bei „Wer wird Millionär?“ wenig erfolgreich. Erst verbrauchte sie im Eiltempo ihre Joker und scheiterte dann an einer für Lehrer eigentlich machbaren Sprach-Frage.

Köln - Im Lehrerspecial von „Wer wird Millionär?“ stellte Moderator Günther Jauch am Montagabend wieder die Pädagogen des Landes auf die Probe. Nicht jeder Kandidat der umstrittenen Berufsgruppe konnte im RTL-Quiz punkten.

Vertretungslehrerin Elisabeth donnert die Joker raus

Elisabeth Gerstner (24) aus dem bergischen Morbach (Rheinland-Pfalz) schaffte es als Erste auf den Ratestuhl. Schnell donnerte die Vertretungslehrerin einen Joker nach dem anderen raus. Bei der 1.000-Frage zückte sie den 50:50-Joker, und schon bei der nächsten nahm sie das Publikum zu Hilfe. Und auch bei der 4.000-Euro Frage „Woraus kann man beispielsweise Blumenvasen herstellen?“ wusste Gerstner die Antwort nicht. Ihr Großvater, den sie auf Anraten von Jauch für diese Aufgabe ausgewählt hatte, konnte der 24-Jährigen allerdings nicht weiterhelfen. Dennoch tippte sie auf die richtige Antwort (Rauchglas). Doch schon die darauffolgende Frage sollte für die Lehrerin zum Verhängnis werden.

Diese Sprach-Frage wird Lehrerin zum Verhängnis

„Wobei handelt es sich um eine Übersetzung von ‚Zauberstab‘?“, wollte Jauch wissen. Die Antwortmöglichkeiten A: magic sandwich, B: baguette magique, C: spaghetto magico oder D: magische frikandel

Banker tippt Lehrerin „mit 99-prozentiger Sicherheit“ ins Unglück

Gerstner, die Französisch und Englisch als Fremdsprachen hatte, wusste die Antwort nicht und hoffte auf den Expertenjoker aus dem Publikum. Ein Banker aus Bochum stand auf und tippte mit „99-prozentiger Sicherheit“, wie er selbstbewusst mitteilte, auf Antwort C: spaghetto magico. Dabei war seine Begründung für die Antwort, „das wäre das Einzige, was in irgendeiner Form Sinn macht“ weniger überzeugend als seine Selbsteinschätzung.

„Geben Sie bei ihrer Bank eigentlich auch Anlagetipps“, fragte ein grinsender Günther Jauch, der das Unglück wohl schon kommen sah, den Banker noch. Doch die Kandidatin vertraute auf den Joker und folgte seinem Rat „spaghetto magico“. Als der Moderator ihren Tipp einloggte und stattdessen „baguette magique“ als richtige Antwort aufleuchtete, war das Entsetzen groß. Jauch konnte sich einen spöttischen Kommentar an den Banker nicht verkneifen, bevor er seine Kandidatin vom Ratestuhl mit 500 Euro entließ.

va