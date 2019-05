WWM-Kandidatin mit unfassbarem Auftritt: „Machen sie mich nicht an“ - Günther Jauch verliert Fassung

Günther Jauch hatte mit seiner Montagskandidatin sichtlich zu kämpfen. Ellen Marquardt hatte so gar keine Lust zu reden, für die Zuschauer ein absolutes Unding. Und auch der Moderator verlor die Fassung.

Berlin - Mit seiner beliebten TV-Sendung „Wer wird Millionär“ sorgt Günther Jauch bereits seit Jahren für Unterhaltung in der deutschen Fernsehlandschaft. Mit seiner aktuellen Kandidatin vom Montagabend hatte der 62-Jährige jedoch sichtlich zu kämpfen. Ellen Marquardt hatte nämlich so gar keine Lust zu reden. Mit genervten und schnippischen Antworten brachte die Kandidatin Jauch an den Rand der Verzweiflung, bis er die Fassung verlor.

„Wer wird Millionär“: Kandidatin macht Günther Jauch fassungslos

Noch zu Beginn der Sendung schien Ellen Marquardt hellauf begeistert von ihrer Teilnahme in der Quizsendung. Die Einstiegsfrage absolvierte sie souverän. Doch dann entwickelten sich langsam aber sicher deutliche Probleme zwischen der Kandidatin und dem Moderator, sichtbar für alle Zuschauer. Während der 62-Jährige noch zu Beginn versuchte, die Stimmung aufzulockern, biss er sich an der schnippischen Kandidatin schnell die Zähne aus. Auf die von Günther Jauch gestellten Smalltalk-Fragen hatte Ellen Marquardt nämlich so gar keine Lust zu antworten. Mit einsilbigen Antworten, deutlich hörbarem Schnaufen und einem genervten „Ach Herr Jauch“ sah man dem Moderator die innerliche Zerreißprobe schnell an.

Zunächst schien sich die Stimmung beim Thema „Hobbys“ zu entspannen. „Ich züchte auch gerne“, plauderte die zunächst zurückhaltende Kandidatin drauflos. „Tiere oder Pflanzen?“, fragte ein sichtlich erleichterter Jauch. „Na die Pflanzen! Herr Jauch! Tiere züchten!“, fuhr Ellen Marquardt dem Moderator über den Mund und fasste sich dabei an den Kopf. Sichtlich erschrocken entgegnete der 62-Jährige: „Man kann doch Tiere züchten! Haben Sie mal zwei Meerschweine alleine gelassen? Die züchten sich von alleine!“ Für Ellen Marquardt eine unvorstellbare Situation, sichtlich genervt verdrehte die Kandidatin die Augen. „Machen sie mich nicht an!“, entgegnete die Kandidatin.

+ Ellen Marquardt war sichtlich genervt von den Fragen des Moderators. © RTL

Von den zu diesem Zeitpunkt verdienten 4.000 Euro plante die Kandidatin dann einen Umzug in eine neue Wohnung. Der Grund: dann hoffentlich nette Nachbarn. „Das wird alle die freuen, die jetzt neben ihnen wohnen“, lachte Günther Jauch zum vermutlich ersten Mal an diesem Abend. „Deshalb sag ich das auch!“, machte Hellen Marquardt ihren Unmut über die aktuellen Nachbarn deutlich sichtbar. Günther Jauch stand dabei das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Auf Nachfragen blockte die Kandidatin dann jedoch wieder ab. „Ich möchte jetzt hier nicht sagen, was die alles machen.“ Auch ein fast freundliches „Bitte Herr Jauch“ konnte die Stimmung im Saal nicht ändern.

Günther Jauch verliert die Fassung: Kandidatin von „Wer wird Millionär“ polarisiert

Und auch beim Thema „Haustiere“ entspannte sich die Stimmung am Quiz-Pult nicht, denn selbst über ihren eigenen Kater hatte die Kandidatin nicht wirklich Lust zu reden. „Wie heißt denn der Kater?“, versuchte Jauch die sichtlich angespannte Kandidatin in ein Gespräch zu verwickeln. „Wieso wollen sie das wissen?“, fauchte Marquardt ihr Gegenüber laut an. Den kuriosen Grund für ihre Schweigsamkeit lieferte die Kandidatin dann gleich hinterher: „Dann wissen die Leute Bescheid, wie er heißt, und nachher klauen die den!“

Dem 62-Jährigen stand die Überraschung sichtlich ins Gesicht geschrieben. „Dann verraten Sie ihn halt nicht!“, patzte der Moderator zurück. „Mach ich auch nicht!“ war die schnippische Antwort zurück. Etwa zwei Werbepausen später verabschiedete sich die Kandidatin dann, das Publikum atmete sichtlich auf. In den Händen hielt die Kandidatin dabei ihre beiden Mitbringsel. „Ich mache Geschenke aus Handtüchern“, erklärte Ellen Marquardt. Auf Nachfrage von Günther Jauch, ob er sich dafür nun eins aussuchen dürfe, antwortet die Kandidatin in gewohnt motziger Tonart: „Nein!“.

Günther Jauch fassunglos: Kandidatin polarisiert Zuschauer

Während die Kandidatin aus dem Studio marschierte, rief Jauch sichtlich erleichtert laut in den Saal: „Ich glaub´s ja nicht! Ich will nicht wissen, wie viele Männer jetzt sagen ‚So eine hab ich auch Zuhause‘“. Viele Zuschauer machten dann im Netz ihrem Unmut über die ausgestrahlten Szenen Luft. „Ich dachte, das muss eine versteckte Kamera sein“, „Selten etwas so unsympathisches gesehen“ und „Die war ja echt seit langem eine sehr unangenehme und fies angehauchte Kandidatin“ ist auf der offiziellen Facebook-Seite der TV-Sendung zu lesen.

